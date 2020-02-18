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Голый Путин играет Эрдоганом: в Германии стартует ярчайший карнавал (фото)

18 февраля, 18:09

В Майнце показали смешные карикатуры на политиков, среди которых оказался и президент России

На этой неделе в немецком городе Майнц пройдет ежегодный карнавал Fassenacht, на котором по традиции представят карикатурные куклы ведущих политиков мира.

Уличное мероприятие является одним из самых ярких праздников в стране и будет длиться четыре дня – с 20 по 24 февраля. Сами куклы будут представлены в последний день карнавала – в так называемый "безумный понедельник".

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В этом году зрителям представят президента США Дональда Трампа, который в образе императора Нерона сжигает Белый дом, немецкого канцлера Ангелу Меркель с матрешкой в виде шведской экоактивистки Греты Тунберг, британского премьера Бориса Джонсона, который, держа табличку с надписью Brexit, оголил зад перед королевой Елизаветой II.

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Также будет представлена аллюзия на события в раздираемой войной Сирии, где российский президент Владимир Путин с дистанционным пультом управляет танком с головой своего турецкого коллеги Реджепа Эрдогана.

Напомним, прошлым летом в столице Германии прошло другое яркое событие – 41-ый ежегодный берлинский гей-парад, который собрал полмиллиона участников и зрителей.

А вот как в Украине в прошлом месяце отмечали рождественский фестиваль Маланки, вы можете узнать в видеосюжете:

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Германия праздники карнавал веселье Майнц Ангела Меркель карикатура Дональд Трамп Борис Джонсон Владимир Путин Реджеп Эрдоган

Источник: Сегодня

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