Горький опыт COVID-19: в Бундестаге создали план спасения экономики Германии и ЕС

Депутаты Христианско-социального союза (ХСС) в Бундестаге подготовили план по снижению зависимости Германии и Европейского Союза от мировых рынков в случае будущих возможных пандемий. В плане подчеркивают, что опыт от пандемии коронавируса показал, что мировая торговля не должна приводить к зависимости. Об этом сообщает Bild am Sonntag.

"В Германии и Европе мы должны быть способными защитить своих граждан и экономику собственными силами в условиях кризиса. Вот почему нам нужен сильный европейский суверенитет", – заявил депутат Александр Добриндт.

В плане предлагают выпускать в Европе важные лекарства, защитную одежду и медицинские приборы, а также создать в больницах резервы медперсонала и коек в отделениях интенсивной терапии для чрезвычайных случаев. Среди других предложений – разработка цифровой инфраструктуры, позволяющей работать удаленно без передачи данных за границу, и введение в внешнеэкономическое право норм, защищающих немецкие компании от поглощений из-за кризиса. Правительство должно изучать каждую попытку иностранного лица приобрести в немецкой фирме долю более чем в 10 процентов, считают во фракции.

Реклама

Напомним, число людей, умерших вследствие заражения новым коронавирусом в мире, уже превысило 100 тысяч.

В то же время, распространение нового коронавируса замедлилось за последнюю неделю в ряде стран Европы.

Также смотрите, повлияет ли глобальный кризис на Украину:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама