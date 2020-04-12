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Горький опыт COVID-19: в Бундестаге создали план спасения экономики Германии и ЕС

12 апреля, 14:33

Татьяна Очеретяна

Депутаты предлагают создать в больницах резервы медперсонала и коек

Депутаты Христианско-социального союза (ХСС) в Бундестаге подготовили план по снижению зависимости Германии и Европейского Союза от мировых рынков в случае будущих возможных пандемий. В плане подчеркивают, что опыт от пандемии коронавируса показал, что мировая торговля не должна приводить к зависимости. Об этом сообщает Bild am Sonntag.

"В Германии и Европе мы должны быть способными защитить своих граждан и экономику собственными силами в условиях кризиса. Вот почему нам нужен сильный европейский суверенитет", – заявил депутат Александр Добриндт.

В плане предлагают выпускать в Европе важные лекарства, защитную одежду и медицинские приборы, а также создать в больницах резервы медперсонала и коек в отделениях интенсивной терапии для чрезвычайных случаев. Среди других предложений – разработка цифровой инфраструктуры, позволяющей работать удаленно без передачи данных за границу, и введение в внешнеэкономическое право норм, защищающих немецкие компании от поглощений из-за кризиса. Правительство должно изучать каждую попытку иностранного лица приобрести в немецкой фирме долю более чем в 10 процентов, считают во фракции.

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Напомним, число людей, умерших вследствие заражения новым коронавирусом в мире, уже превысило 100 тысяч.

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В то же время, распространение нового коронавируса замедлилось за последнюю неделю в ряде стран Европы.

Также смотрите, повлияет ли глобальный кризис на Украину:

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экономика Германия ЕС пандемия бундестаг ФРГ

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