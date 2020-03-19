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Городок в Италии победил коронавирус благодаря эксперименту

19 марта, 11:58

Станислав Кожемякин

Итальянский ученый раскрыл действенный метод борьбы с эпидемией

В то время, как Италия продолжает бороться с коронавирусной эпидемией, власти небольшого городка на севере страны полностью побороли распространение болезни.

Об успешном эксперименте итальянским и британским СМИ рассказал принимавший в нем участие профессор Андреа Кресанти из Имперского колледжа Лондона.

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После начала эпидемии в расположенной недалеко от Венеции 3,4-тысячной коммуне Во Эуганео начали активное тестирование на COVID-19.

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Вне зависимости от наличия симптомов, все жители сдали анализы на коронавирус – инфекцию обнаружили у 3% населения. Их и людей, с которыми те контактировали, отправили на строгий карантин. В результате, спустя 10 дней изоляции, количество больных снизилось на 90%.

При этом выявили не менее шести зараженных без симптомов, которых также поместили на повторный карантин. Поэтому Кресанти подчеркивает важность тестирования людей без симптомов, но которые имели контакт с больными.

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Эту практику планируют распространить на весь регион Венето, где будут проводить 11 тыс. анализов в день.

Напомним, на данный момент Италия остается главным европейским очагом эпидемии – по данным Центра Хопкинса, здесь зафиксировали больше 35,7 тыс. заражений, почти 3 тыс. из которых были летальными. В то же время, больше 8 тыс. человек выздоровели.

В том числе, среди заразившихся – четверо украинских граждан. Из них одна женщина скончалась, а одна выздоровела.

В свою очередь, во Всемирной организации здравоохранения считают причиной высокой смертности от коронавируса в Италии то, что люди не понимали, что они больны, и не знали симптомов.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Италия эпидемия коронавирус пандемия

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