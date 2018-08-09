Горят леса и погибает скот: в мире свирепствует аномальная жара

В Португалии эвакуируют людей, в Швеции перебои работы поездов, а в Австралии погибают урожаи и скот

Сайт "Сегодня" собрал наиболее важную информацию о последствиях аномальной жары в мире.

Эвакуация людей в Португалии

Из-за лесных пожаров переехать во временные убежища, к родственникам или друзьям вынуждены 37 тысяч жителей города Силва – на юге Португалии. Переселение проводили армейцы. Позволяли брать с собой только домашних животных и вещи первой необходимости. Уже неделю бушуют пожары и в туристическом регионе Алгарве. В больницы с отравлениями дымом попали 44 человека.

Перебои а работе поездов в Швеции

На юге Швеции из-за жары не ездят поезда – отменены десятки рейсов, так как раскаленное полотно может не выдержать веса поезда и вызвать катастрофу. Железнодорожное сообщение в некоторых районах перекрыли до завтра. По информации синоптиков, в конце недели температура достигнет плюс 34-х градусов.

Засуха в Австралии

Крупнейшую за последние полвека засуху вызвала жара в Австралии – в штате Новый Южный Уэльс.



"Это что-то неизведанное. Не тот рекорд, которым можно было бы гордиться, когда весь штат страдает от засухи". – отметил Ниалл Блэйр министр сырьевой промышленности штата Новый Южный Уэльс.

Потери урожая правительство обещает компенсировать живыми деньгами, которые сейчас выделяют фермерам. Кроме того, в регионе позволили отстреливать диких кенгуру, которые крадут воду из поилок для домашнего скота. По прогнозам, засуха здесь сохранится еще три месяца.