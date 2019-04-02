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Госдеп анонсировал пакет мер НАТО, касающийся Черного моря и противостояния России

Сегодня, 23:39

Противостояние России станет одной из основных тем министерской встречи

Корабли НАТО. Фото: Facebook
Корабли НАТО. Фото: Facebook.
Госдеп анонсировал пакет мер НАТО, касающийся Черного моря и противостояния России //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/ccb/b75/5c9ccbb7527b3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/ccb/b75/5c9ccbb7527b3.jpg Евросоюз Противостояние России станет одной из основных тем министерской встречи

Пакет мер будет принят странами-участницами НАТО в ходе министерской встречи в Вашингтоне в связи с ситуацией в Черном море. Об этом заявил представитель Госдепартамента. Встреча глав внешнеполитических ведомств альянса намечена на 3–4 апреля.

"Пакет мер по Черному морю является частью наших усилий, чтобы ответить на вызовы в регионе. Не только из-за инцидента в Керченском проливе, но и потому, что Россия представляет угрозу для альянса на восточном фланге, а не только на севере. Я не хочу опережать события и говорить за министров, но по итогу будет принят пакет мер, касающийся Черного моря", — сказал он. "Я не могу раскрыть содержание пакета мер, касающегося Черного моря", — добавил он.

Представитель Госдепа также отметил, что противостояние России станет одной из основных тем министерской встречи. "Я ожидаю, что все элементы российской угрозы будут обсуждаться", — сказал он о деле Скрипалей, ситуации вокруг Крыма, инциденте в Керченском проливе и Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. "Все эти темы будут обсуждаться, как и раньше", — резюмировал он.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО обвинил Российскую Федерацию в постоянном нарушении подписанного со США Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Кроме того, по его словам, после аннексии Крыма, отравления экс-работника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери и нарушения ДРСМД все практическое сотрудничество между НАТО и РФ было приостановлено.

Мы также писали о встрече Столтенберга с президентом Украины Петром Порошенко, потребовав у России освободить пленных украинских моряков и обещав помочь в противостоянии Кремлю.

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Тег США, НАТО, Черное море, РФ, агрессия, пакет, Госдеп США

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Источник:

ТАСС

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