Пожар в Соборе Парижской Богоматери еще не потушен – МВД Франции

В силовых структурах отметили, что пожар под контролем, но остаются очаги горения

Фото: REUTERS/Charles Platiau.

Пожар в Соборе Парижской Богоматери все еще не потушен. Об этом заявил госсекретарь МВД Франции Лоран Нуньес.

"Пожар находится под контролем, но еще полностью не потушен", отметил Нуньес.

Нуньес добавил, что причина возгорания в одной из главных достопримечательностей французской столицы пока не установлена, власти ведут разбирательство.

"Прочность и безопасность конструкции находятся под вопросом", – добавил он.

Напомним, что пару часов назад местные СМИ писали, что пожар в Соборе Парижской Богоматери был локализирован и практически потушен около 5 утра по киевскому времени. Сотни спасателей, работавших на тушении легендарной святыни, делают все возможное, чтобы огонь не вспыхнул снова, заливая водой тлеющие элементы здания. По словам смотрителей собора и культурологов, оценить ущерб сейчас невозможно, поскольку речь идет не о какой-то стоимости строительных материалов или конструкций. Огонь уничтожил уникальные средневековые элементы здания, внутреннюю отделку, элементы конструкции, которые создавались сотни лет назад и сохранились до наших дней. Поэтому, по словам экспертов, ущерб, нанесенный огнем, нельзя исчислять лишь в финансовом эквиваленте.

Ранее в Сети появилось видео падения знаменитого шпиля. Пожарные подтвердили, что крыша здания обрушилась.

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