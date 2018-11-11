Готовившим нападение на Макрона предъявили обвинения

В день их задержания мужчины только начали разрабатывать план нападения

В субботу, 10 ноября, французские органы юстиции предъявили обвинения четырем мужчинам, которых подозревают в подготовке нападения на президента страны Эммануэля Макрона.

Подозреваемых в возрасте от 22 до 62 лет обвиняют в создании террористической группировки, а также незаконном владении оружием.

По данным человека, приближенного к следственным органам Франции, в день их задержания план совершения нападения находился на ранней стадии разработки.

Напомним, 6 ноября французская полиция задержала шесть человек, которых подозревают в подготовке нападения на президента страны Эммануэля Макрона. Задержания были произведены в трех департаментах – Иль и Вилен, Изер и Мозель. Парижская прокуратура начала в отношении них предварительное расследование.

Отметим, что это не первая попытка нападения на президента Франции. Ранее 23-летний француз намеревался совершить нападение на Эммануэля Макрона, однако полиция его заранее арестовала. Он собирался совершить нападение 14 июля, в День взятия Бастилии, на Елисейских полях.

Ранее Макрон рассказал, к какой опасности приближается Европа.