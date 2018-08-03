Греческий министр ушел в отставку после смертоносных пожаров
Число жертв в результате масштабных пожаров в Греции возросло до 91
"Отставка греческого министра гражданской обороны Никоса Тоскаса была принята премьер-министром страны Алексисом Ципрасом после соответствующей встречи в пятницу", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что число жертв в результате масштабных пожаров в Греции возросло до 91. Также 25 человек пропали без вести.
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Напомним, в греческом городе Марафон области Атикка, где произошли масштабные пожары, подали в отставку два заместителя мэра. Так заместитель мэра по вопросам образования и культуры Димитра Ламбаре заявила, что подает в отставку из-за "чувственность к этой проблеме".
Ранее премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что он несет полную политическую ответственность за разрушительные лесные пожара в пригороде Афин, в результате которых погибли десятки человек.