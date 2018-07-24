Греция отказалась от помощи Турции в борьбе с лесными пожарами

Турция предложила отправить пожарные самолеты в соседнюю Грецию для помощи в борьбе с сильными лесными пожарами. Об этом сообщает Associated Press.

Выступая в Северном Кипре во вторник министр иностранных дел Турции заявил, что турецкие самолеты и вертолеты находятся в режиме готовности, чтобы помочь Греции. Анкара заявила, что самолеты расположены "за 45 минут лета, и если будет запрос, они готовы немедленно отправиться".

В то же время Мевлют Чавушоглу сказал, что его греческий коллега Никос Коциас поблагодарил его за предложение, но сказал, что помощь в настоящее время не требуется.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также выразил свои соболезнования и отметил, что его страна готова помочь.

Ранее мы писали, что власти Греции намерены обратиться к Евросоюзу за помощью в борьбе с лесными пожарами.

В самое ближайшее время Европейская комиссия запустит механизм гражданской обороны для оказания помощи охваченной пожарами Греции.

Данная процедура включает в себя применение пожарных самолетов, вертолетов, а также задействование спасательных и медицинских бригад.



