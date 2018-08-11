Греция отзывает своего посла из России – СМИ

В июле власти Греции объявили о высылке двух российских дипломатов

Греция приняла решение об отзыве своего посла Андреаса Фриганаса из Российской Федерации, сообщает Dikaiologitika.

Отмечается, что объявление об отзыве из России Андреас Фриганас получил в пятницу, 10 августа. На место Фриганса назначат другого посла.

В то же время издание Madata со ссылкой на источники в МИД Греции отрицает возращение посла. По словам собеседника издания, этого решения не было.

Напомним, в июле Греция выслала двух российских дипломатов, которых обвинили в предоставлении средств протестным группам, выступающим против соглашения о переименовании Македонии.

Греция также заблокировала въезд в страну другим российским чиновникам.

В МИД РФ заявили, что на Грецию оказывалось "огромное давление британских и американских партнеров" в вопросе высылки дипломатов.

В ответ Греция обвинила РФ в неуважении к стране.

Министерство иностранных дел РФ вызвало посла Греции и сообщило ему о зеркальных мерах в ответ на высылку Афинами российских дипломатов.

Ранее министр иностранных дел Греции Никос Коциас обвинил Россию в попытке подорвать соглашение с Македонией о переименовании.

Напомним, 11 июля стало известно о решении правительства Греции выслать из страны двух российских дипломатов. Также власти страны запретили въезд в Грецию еще двум гражданам РФ.

Причиной для такого решения стали "многочисленные и скоординированные" действия России, направленные на усиление своего влияния в Греции.

Министерство иностранных дел РФ вызвало посла Греции и сообщило ему о зеркальных мерах в ответ на высылку Афинами российских дипломатов.