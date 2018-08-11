Греция отзывает своего посла из России – СМИ

Сегодня, 03:58

В июле власти Греции объявили о высылке двух российских дипломатов


фото AFP
фото AFP

Греция приняла решение об отзыве своего посла Андреаса Фриганаса из Российской Федерации, сообщает Dikaiologitika.

Отмечается, что объявление об отзыве из России Андреас Фриганас получил в пятницу, 10 августа. На место Фриганса назначат другого посла.

В то же время издание Madata со ссылкой на источники в МИД Греции отрицает возращение посла. По словам собеседника издания, этого решения не было.

Напомним, в июле Греция выслала двух российских дипломатов, которых обвинили в предоставлении средств протестным группам, выступающим против соглашения о переименовании Македонии.

Греция также заблокировала въезд в страну другим российским чиновникам.

В МИД РФ заявили, что на Грецию оказывалось "огромное давление британских и американских партнеров" в вопросе высылки дипломатов.

В ответ Греция обвинила РФ в неуважении к стране.

Министерство иностранных дел РФ вызвало посла Греции и сообщило ему о зеркальных мерах в ответ на высылку Афинами российских дипломатов.

Ранее министр иностранных дел Греции Никос Коциас обвинил Россию в попытке подорвать соглашение с Македонией о переименовании. 

Напомним, 11 июля стало известно о решении правительства Греции выслать из страны двух российских дипломатов. Также власти страны запретили въезд в Грецию еще двум гражданам РФ.

Причиной для такого решения стали "многочисленные и скоординированные" действия России, направленные на усиление своего влияния в Греции.

Министерство иностранных дел РФ вызвало посла Греции и сообщило ему о зеркальных мерах в ответ на высылку Афинами российских дипломатов.
Россия, Греция, посол, дипломат

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