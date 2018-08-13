Греция вырвалась из кризиса: агентство Fitch резко повысило рейтинг страны

В рейтинговом агентстве надеются, что Греция не растеряет достигнутый прогресс после завершения программы международной помощи

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг в иностранной валюте Греции сразу на две ступени, с "B" до "BB-", то есть из высокоспекулятивного в спекулятивный класс.

При этом в агентстве отметили улучшение состояния государственных финансов Греции и отношений страны с европейскими кредиторами. Прогноз греческого рейтинга – "стабильный". Вместе с тем, после повышения рейтинг Греции все еще находится на три ступени ниже инвестиционного класса, который начинается с рейтинга "BBB-".

В сообщении агентства Fitch отмечается, что завершение финальной оценки программы помощи Греции Европейским стабилизационным фондом (ESM) "подготовило почву для успешного выхода страны из программы 20 августа 2018 года".

"Сопутствующие меры снижения долговой нагрузки делают ее более приемлемой", – говорится в пресс-релизе Fitch.

Говоря об улучшении греческих госфинансов, эксперты агентства отмечают, что в 2017 году Афины зафиксировали профицит бюджета на уровне 0,8% ВВП (0,6% ВВП в предыдущем году), а также первичный профицит бюджета (без учета расходов на обслуживание долга) на уровне 4% ВВП.

"Мы ожидаем, что бюджетные показатели останутся сильными после завершения программы помощи", – отмечается в пресс-релизе агентства.

Согласно прогнозу Fitch, Афины будут фиксировать первичные профициты бюджета в среднем на уровне 2,7% ВВП в 2018-2030 годах. Из расчета темпов роста ВВП на уровне 3,4%, госдолг Греции уменьшится до 123,3% ВВП к 2030 году по сравнению с 182,7% ВВП в 2018 году, прогнозируют в Fitch.

"Политический фон в стране стал более стабильным, и рабочие отношения между Грецией и ее европейскими кредиторами существенно улучшились. Это понижает риск того, что будущее правительство страны резко изменит политику, принятую в рамках программы помощи", – отмечают эксперты агентства.

Ранее в Еврокомиссии сообщили, что финансовый кризис вокруг Греции, продолжавшийся 8 лет и несколько раз ставивший под сомнение само существование единой европейской валюты, завершен. В августе 2018 года Греция впервые с 2010 года должна будет самостоятельно выйти на финансовые рынки. Впрочем, ситуация в стране останется под пристальным вниманием кредиторов – ЕС и МВФ.

Греция получила порядка 300 млрд евро в виде различных стабилизационных кредитов, которые теперь предстоит отдавать. На это уйдет, по разным оценкам от 25 до 50 лет, то есть жизни одного или двух поколений граждан страны.

Тем временем, премьер-министр Греции Алексис Ципрас впервые появился в галстуке на официальных мероприятиях. Ципрас обещал начать носить галстук в том случае, если Греция сможет решить проблемы со своими долгами.