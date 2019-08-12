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Грецию охватили лесные пожары, огонь подходит к столице: видео

Сегодня, 14:31

Самый высокий уровень опасности объявлен сразу в нескольких округах: Аттике, Пелопоннесе, Аркадии и всех центральных районах

Из-за жары и сильного ветра несколько регионов Греции охватили лесные пожары. Огонь почти добрался до столицы – Афин. Самый высокий уровень опасности объявлен сразу в нескольких округах: Аттике, Пелопоннесе, Аркадии и всех центральных районах. На южном острове Элафонисосе – массовые эвакуации. Там отселили местных жителей и туристический лагерь.

"Все было очень хаотично. Мы не знали, что именно делать во время эвакуации. А теперь должны ждать, когда кемпинг вернет нам документы. Они закрыли ресепш, а мы не можем поехать домой в Италию без бумаг", - говорит одна из туристок.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере пять иностранных туристов погибли в Греции из-за мощного шторма на севере полуострова Халкидики.

По предварительным данным, среди погибших двое россиян, два туриста из Чехии и один отдыхающий из Румынии. В свою очередь агентство Reuters информировало, что еще 20 человек были госпитализированы. На территории полуострова Халкидики прошли проливные дожди и сильный град, были повреждены здания и линии коммуникаций. 

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Греция пожар лесной пожар

Источник: Сегодня

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