Гренландия дальше намерена развивать отношения с США

У нас важное стратегическое, географическое положение, - заявили в Гренландии

/ Фото: AFP

Гренландия остается привержена развитию отношений с США и открыта для ведения бизнеса. Об этом заявила в понедельник министр по вопросам образования, культуры, церкви и иностранных дел правительства Гренландии Ане Лоне Баггер.

"Мы остаемся привержены развитию наших отношений с США, открыты для ведения бизнеса, — сказала она. — Гренландия обладает минеральными ресурсами, ведет рыбный промысел". "У нас важное стратегическое, географическое положение, знаем об этом много лет", — добавила министр.

Говоря об американском военном присутствии, Баггер выразила пожелание, чтобы это приносило больше пользы населению. "Конечно, присутствие американских военных — это большой вопрос, и политические партии, население вовлечены в него, — отметила министр. — оно должно приносить больше выгоды нашему обществу, чем сейчас".

Реклама

Гренландия является территорией в составе Королевства Дания, и с 2009 года имеет права широкой автономии. Несмотря на высокий уровень самоуправления, вопросы внешней политики и безопасности острова остаются прерогативой Копенгагена. В данный момент на северо-западном побережье острова функционирует база ВВС США Туле — самое северное военное сооружение Штатов (1,2 тыс. км к северу от Полярного круга), ради возведения которого местные жители были переселены насильно.

Напомним, что ранее Трамп подтвердил опубликованные в СМИ слухи о намерениях купить Гренландию для Соединенных Штатов. Журналисты опубликовали и "стоимость" самого крупного острова на планете: Белый дом был готов совершить крупный транш, а потом платить Копенгагену по 600 млн долларов ежегодно.

Комментируя это, премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала идею покупки Гренландии "абсурдной темой" и исключила возможность продажи острова.

В ответ на нежелание Дании обсуждать сделку касательно крупнейшего острова в мире Белый дом отменил запланированный на 2–3 сентября официальный визит президента США в королевство.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама