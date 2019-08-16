"Гренландия не продается": Дания ответила на планы Трампа

В Копенгагене прокомментировали заинтересованность Белого дома в отношении крупнейшего острова на планете

Гренландия. Фото: REUTERS/Lucas Jackson

Несмотря на высокую степень заинтересованности и серьезность намерений американского президента Дональда Трампа в отношении покупки Гренландии, Дания не продаст остров.

Об этом говорится в коммюнике, опубликованном датским правительством 16 августа.

"У нас хорошее сотрудничество с США и мы рассматриваем эту информацию как проявление еще большей заинтересованности в инвестициях в нашу страну и в возможностях, которые мы предлагаем. Конечно, Гренландия не продается", – говорится в заявлении.

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В Копенгагене добавили, что правительство Гренландии не станет комментировать подобную информацию, поскольку она имеет неофициальный характер.

Напомним, ранее издание The Wall Street Journal сообщило о заинтересованности Трампа насчет покупки Гренландии Соединенными Штатами. В начале прошлого века США уже приобрели другую датскую колонию, которая ныне именуется Американскими Виргинскими островами.

Впрочем, как мы уже писали, некоторые датские политики посчитали слухи о желании Америки купить Гренландию всего лишь неудачной шуткой.

Также напомним, что в конце июля экологи предупредили о приближении в сторону Гренландии волны тепла, которая может вызвать рост температуры на острове и, как следствие, ускорить таяние ледяного щита.

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