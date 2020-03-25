Грета Тунберг заподозрила у себя коронавирус

По словам активистки, симптомы появились также у ее отца Сванте

Шведская экоактивистка Грета Тунберг, которая ранее была названа "Человеком года", подозревает, что могла заразиться коронавирусом после поездки по Европе.

Об этом сообщает New Scientist.

По словам активистки, симптомы появились также у ее отца Сванте. Они решили вместе изолироваться.

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"Я приехала домой из Центральной Европы и сразу изолировала себя, потому что не хочу подвергать кого-либо риску", - рассказала Тунберг, добавив, что у ее отца симптомы проявляются гораздо сильнее.

В турне Грета с отцом отправились до того, как были введены ограничения в связи с распространением коронавируса в мире.

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Грета Тунберг прославилась тем, что в 15 лет начала протестовать возле шведского парламента с плакатом "Школьная забастовка за климат", призывая к незамедлительным действиям по борьбе с изменением климат. Ее действия спровоцировали массовые акции по всему миру – "Пятницы ради будущего" (Fridays for Foture).

За это ее номинировали на Нобелевскую премию мира и пригласили на открытие саммита ООН в Нью-Йорке, где она в пух и прах разнесла западный политический истеблишмент за бездействие на поле борьбы с климатическими изменениями.

Кроме того, в этом году Северный совет присудил ей премию в размере 52 тысячи долларов. Но Грета отказалась от денег, заявив, что климатическому движению они не нужны, а надо необходимо, чтобы политики и люди у власти начали прислушиваться к современной науке.

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