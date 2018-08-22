Грибаускайте рассказала, в чем ценность Украины для западных демократий

По словам президента Литвы, сегодня Украина ведет борьбу не только за свое решение идти путем евроатлантической интеграции

Сегодня в Украине "враждебные силы" отрабатывают сценарии гибридной войны. Об этом заявил президент Литвы Даля Грибаускайте, сообщает ее пресс-служба.

"Большое внимание во время встречи было уделено Украине. По словам президента, именно в этой стране враждебные силы отрабатывают сценарии гибридной войны, которые затем превращаются в агрессивные, направленные против демократических процессов в западных государствах атаки", – говорится в сообщении.

Сейчас, по утверждению Грибаускайте, "необходимо помочь Украине, поскольку она не только ведет борьбу за свое решение идти путем евроатлантической интеграции, но и защищает западные демократические ценности".

Ранее Грибаускайте заявила, что не видит никаких оснований для ослабления европейских санкций против России.

"С нашей точки зрения, с точки зрения НАТО, Европейского союза и ОБСЕ ситуация на восточных границах ухудшается, демонстративная агрессивное поведение до сих пор сохраняется. Поэтому нет никаких условий для ослабления любых санкций", – сказала Грибаускайте.

Она также заверила, что новая администрации Дональда Трампа понимает, что "без мира в Украине не будет мира в Европе и мире".

Напомним, в МИД Эстонии заявили, что США и Евросоюз должны быть готовы к гибридному удару России.