Грибаускайте жестко прошлась по Лукашенко: "Диктатор с окровавленными руками"

Экс-президент Литвы считает, что диктатору нет места на белорусской земле

Президент Литовской Республики (2009—2019) Даля Грибаускайте назвала Александра Лукашенко, занимающего пост президента Беларуси 26 лет, диктатором с окровавленными руками.

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"Диктатор с окровавленными руками #LukashenkoLeaveNow. Ты сам выбрал свою судьбу – у тебя нет будущего на белорусской земле", – написала Грибаускайте в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, экс-лидер Литвы – не первая из влиятельных персон, кто призывает Лукашенко к отставке. Так, нобелевский лауреат, писательница Светлана Алексиевич призвала действующего президента и победителя выборов Александра Лукашенко уйти, пока не поздно.

А знаменитый дирижер, Народный артист Украины Владимир Спиваков отказался от белорусской государственной награды, которую ему шесть лет назад вручил Лукашенко.

Музыкант напомнил, что Орденом Франциска Скорины его наградили "за особые заслуги в области гуманитарной и благотворительной деятельности, успехи в сфере национально-государственного возрождения, в защите человеческого достоинства и прав граждан Беларуси". А сейчас ему стыдно носить этот орден, поскольку он связан с правлением Лукашенко.

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Напомним, что в Беларуси уже четыре дня продолжаются протесты противников Лукашенко:

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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