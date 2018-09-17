Массовое ДТП в Польше: столкнулись 15 легковушек и грузовик

В ходе случившегося 12 человек, включая четырех детей, пострадали и еще один человек погиб

В районе расположенного на юге Польши города Явожно произошло массовое ДТП – на автомагистрали S1 одновременно столкнулись сразу 16 машин (четыре – в направлении город Ченстохов, а 12 — в направлении Бельско-Бяла).

В ходе случившегося оказалась полностью заблокированы обе полосы дороги, а также пострадали 12 человек, включая четырех детей, а 35-летний мужчина погиб.

Предварительной причиной случившегося считается задымленность на дороге – возле дороги местные жители жгли мусор. После того, как отрезок трассы затянуло густым дымом, полтора десятка легковых машин и грузовик попросту врезались друг в друга.

На данный момент информации об украинцах, пострадавших в ходе аварии, нет.

Ранее мы уже писали об августовском ДТП в Польше, в результате которого 37 украинцев оказались в больнице.

Кроме того, украинцы попали в аварию в Польше также и в марте.

Также мы сообщали об аварии, которая произошла вблизи населенного пункта Новогродек Поморский в Западнопоморском воеводстве – она стоила жизни одному украинцу.