Массовое ДТП в Польше: столкнулись 15 легковушек и грузовик

Сегодня, 16:29

В ходе случившегося 12 человек, включая четырех детей, пострадали и еще один человек погиб


В районе расположенного на юге Польши города Явожно произошло массовое ДТП – на автомагистрали S1 одновременно столкнулись сразу 16 машин (четыре – в направлении город Ченстохов, а 12 — в направлении Бельско-Бяла).

В ходе случившегося оказалась полностью заблокированы обе полосы дороги, а также пострадали 12 человек, включая четырех детей, а 35-летний мужчина погиб.

Предварительной причиной случившегося считается задымленность на дороге – возле дороги местные жители жгли мусор. После того, как отрезок трассы затянуло густым дымом, полтора десятка легковых машин и грузовик попросту врезались друг в друга.

На данный момент информации об украинцах, пострадавших в ходе аварии, нет.

Ранее мы уже писали об августовском ДТП в Польше, в результате которого 37 украинцев оказались в больнице.

Кроме того, украинцы попали в аварию в Польше также и в марте.

Также мы сообщали об аварии, которая произошла вблизи населенного пункта Новогродек Поморский в Западнопоморском воеводстве – она стоила жизни одному украинцу.
авария, ДТП, Польша, дорожное происшествие
Источник:

"Сегодня"

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