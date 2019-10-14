Гуманитарная катастрофа и террористы: в ЕС рассказали, к чему приведут атаки Турции в Сирии

Поддерживаемые Турцией сирийские повстанцы в городе Тал Абьяд. Фото: REUTERS/Khalil Ashawi

В ЕС осудили проведение Турцией операции "Источник мира" на севере Сирии, а также подчеркнули негативные последствия военной операции.

Так, глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан по прибытии на заседание Совета ЕС в Люксембурге отметил, что военная операция в Сирии приведет к возрождению террористической организации "Исламское государство" (ИГ), а также к настоящей гуманитарной катастрофе.

"Турецкая операция может привести к тому, что „Даиш" (арабское название ИГ, – ред.) возродится. Эта атака приведет к настоящей гуманитарной катастрофе", — сказал он.

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"Франция ожидает от этой встречи многого, — отметил глава МИД. — В первую очередь, осуждение наступления Турции, срочного призыва к прекращению наступления, жесткой позиции по экспорту вооружений в Турцию".

Кроме того, атаки на севере Сирии ставят под угрозу безопасность государств НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн.

"Турция — это член НАТО, но с утра сегодняшнего дня действует коалиция курдов и президента Сирии. Существует Пятая статья Вашингтонского договора, которая гласит, что если одна страна (НАТО, – ред.) атакована, другие страны должны ей помочь. Представьте, если Сирия или ее союзники ответят и атакуют Турцию. Это угроза безопасности НАТО", — заявил он.

Также страны ЕС выступили за введение ограничения на поставку оружия Турции. О поддержке эмбарго уже заявила Швеция, Бельгия, Испания, Франция, Люксембург, Австрия, Нидерланды, Ирландия, Латвия и Германия. Впрочем, единогласия по вопросу поставок станы еще не достигли.

Напомним, президент Турции Тайип Эрдоган объявил 9 октября о начале новой трансграничной операции "Источник мира" в Сирии.

После этого президент США Дональд Трамп приказал вывести американских военных из Сирии, чтобы не допустить их участия в боях между турецкой армией и подразделениями курдов.

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