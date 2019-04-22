H&M планирует продавать секонд-хенд

К 2030 году H&M намерена перейти на 100% чистые экологические материалы

Фото: wsj.com.

Рынок секонд-хенда постоянно растет. Ожидается, что в ближайшие пять лет его оборот увеличится вдвое и составит более $51 млрд. Именно поэтому H&M заинтересовался развитием сегмента секонд-хенда. Первый онлайн-магазин подержанной одежды будет запущен в пилотном режиме на сайте личного бренда H&M — &Other Stories. В дальнейшем компания планирует распространить инициативу на другие бренды и магазины, – передает Retail Detail.

"Данная отрасль открывает огромные возможности как для потребителей, так и для компании. Кроме того, развитие сегмента секонд-хенда является заботой об экологии, поскольку позволяет сократить вредное воздействие на окружающую среду, поскольку мы продлеваем срок службы товаров, а не выбрасываем их", — рассказала директор по устойчивому развитию Анна Гедда.

H&M также планирует запустить программу, в рамках которой покупатели смогут увидеть фабрику, на которой был изготовлена та или иная вещь из отдела секонд-хенда, узнать больше о ткани, технологии и материалах, которые были использованы при ее создании. Кроме того, к 2030 году H&M намерена перейти на 100% чистые экологические материалы.

Решение уделить пристальное внимание секонд-хенду положительно скажется на политике H&M — компания стремится прийти к полностью безотходной модели производства и реализации товаров. Представители компании считают, что эксперимент закончится удачно и в скором времени отделы секонд-хенда появятся во всех магазинах бренда.

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