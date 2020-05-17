Хакеры атаковали Европарламент: данные 1200 человек утекли в Сеть

Киберпреступники похитили данные об учетных записях и паролях должностных лиц и сотрудников ЕП

Вскоре после того, как Европейский парламент одобрил 1,2 млрд евро кредита для Украины, хакеры атаковали учреждение и выставили в открытых доступ конфиденциальную информацию 1200 его работников.

Как сообщает Politico, эта информация содержит учетные записи и зашифрованные пароли должностных лиц и сотрудников ЕП. Кроме того, в открытый доступ попали данные 15 тысяч учетных записей специалистов по делам ЕС.

В частности, атака затронула членов крупнейшей политической фракции в парламенте – Европейской народной партии, которая часто защищает интересы Украины.

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Представитель партии Педро Лопес де Пабло подтвердил изданию, что произошла утечка базы данных, содержащая адреса электронной почты и пароли.

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При этом, по его словам, эта база данных относится к 2018 году и на данный момент устарела. Отмечается, что сейчас данные изъяты из общего доступа.

Напомним, ранее в этом месяце стало известно о хакерской атаке на офис канцлера Германии Ангелы Меркель, в результате которой с двух ее рабочих е-мейлов в общей сложности были похищены около 16 гигабайт данных.

А в декабре в сеть попали секретные торговые документы США и Великобритании, в причастности к этому британские службы кибербезопасности заподозрили кибербойцов, связанных с российским правительством.

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