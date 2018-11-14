Хакеры продают данные 244 тыс. клиентов одной из крупнейших авиакомпаний мира

Сегодня, 17:10

Любой желающий может приобрести за 50 долларов банковскую информацию тысяч пассажиров британского флагмана

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В так называемом Даркнете появилась возможность приобрести данные банковских карт нескольких сотен тысяч пассажиров авиакомпании British Airways, которая входит в десятку крупнейших в мире по пассажирообороту.

The Daily Mail пишет, что сотрудники компании Flashpoint, которая специализируется в области кибербезопасности, обнаружили, что хакеры продают в "темной сети" банковские данные 244 тыс. клиентов британского флагмана авиаперевозок.

Стоимость "лотов" варьируется от 9 до 50 долларов, что в общей сложности может обогатить киберпреступников на 12,19 млн долларов.

Flashpoint возлагает ответственность за кибератаку на российских хакеров из группировки Magecart.

Напомним, что в сентябре в British Airways сообщили о похищении злоумышленниками данных сотен тысяч карт ее пассажиров, которые бронировали билеты или оплачивали иные услуги на сайте или через приложение авиакомпании с 21 августа по 5 сентября.

Также ранее сообщалось, что киберпреступники продают по 10 центов данные 120 млн пользователей соцсети Facebook, среди которых оказались также 47 тыс. украинцев.

Кроме того, в октябре хакеры из северокорейской группировки Lazarus украли больше полумиллиарда долларов в криптовалютах.
Великобритания, хакер, авиакомпания, киберпреступность, British Airways, хакерская атака, киберпространство
Источник:

"Сегодня"

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