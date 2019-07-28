Хакеры пытались взломать пароли журналистов Bellingcat
Журналисты уверены, что за попыткой взлома стоит российские хакеры и ГРУ
Хакеры пытались взломать пароли от электронной почты журналистов Bellingcat. Об этом сообщил начальник швейцарской компании-провайдера ProtonMail Энди Йена, которая владеет доменом для электронной почты журналистов-расследователей. По его словам, данный инцидент стал "одной из лучших фишинговых атак", с которыми они когда-либо сталкивались.
На прошлой неделе сотрудники Bellingcat получили электронные письма, присланные якобы от имени провайдера ProtonMail, в которых от них требовали сообщить их данные для входа в систему. Попытка ввести журналистов в заблуждение была очень убедительной, однако никто из них не поверил и не выдал свой пароль, подчеркнул журналист-расследователь Belligcat Кристо Грозев.
По его данным, многие журналисты и расследователи из других организаций, занимающихся российской тематикой, получали с начала апреля подобные электронные письма на свой адрес.
В Bellingcat уверены, что атаку совершила военная разведка ГРУ.
По словам Грозева, "нет никаких сомнений, что ответственность за хакерскую атаку несет военная разведка ГРУ". С ним согласен и Энди Йен. Представитель провайдера ProtonMail уже сообщил о попытке взлома швейцарскому ведомству по компьютерной безопасности. Однако, он сомневается, что преступников сумеют привлечь к ответственности.
Напомним, ранее Bellingcat сообщила, что бывший командир ПВО в городе Снежное Владимир Цемах, которого задержали сотрудники СБУ, может быть важным свидетелем инцидента, связанного с крушением малазийского Boeing рейса MH17 в Донецкой области событий.
Кроме этого, именно экспертно-журналистская группа Bellingcat также считает, что самолет сбил российский "Бук" . Группа расследователей отмечает, что отличительные черты на снимке, который в качестве доказательств был представлен Объединенной следственной группой доказательства, совпадают с тем, что видно на правом борту "Бука 332", который был обнаружен в России еще за четыре недели до трагедии с самолетом.
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