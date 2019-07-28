Сделать стартовой
25,49
28,33
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

Хакеры пытались взломать пароли журналистов Bellingcat

28 июля, 13:06

Журналисты уверены, что за попыткой взлома стоит российские хакеры и ГРУ

Фото: Pixabay

Хакеры пытались взломать пароли от электронной почты журналистов Bellingcat. Об этом сообщил начальник швейцарской компании-провайдера ProtonMail Энди Йена, которая владеет доменом для электронной почты журналистов-расследователей. По его словам, данный инцидент стал "одной из лучших фишинговых атак", с которыми они когда-либо сталкивались.

На прошлой неделе сотрудники Bellingcat получили электронные письма, присланные якобы от имени провайдера ProtonMail, в которых от них требовали сообщить их данные для входа в систему. Попытка ввести журналистов в заблуждение была очень убедительной, однако никто из них не поверил и не выдал свой пароль, подчеркнул журналист-расследователь Belligcat Кристо Грозев.

По его данным, многие журналисты и расследователи из других организаций, занимающихся российской тематикой, получали с начала апреля подобные электронные письма на свой адрес.

В Bellingcat уверены, что атаку совершила военная разведка ГРУ.

По словам Грозева, "нет никаких сомнений, что ответственность за хакерскую атаку несет военная разведка ГРУ". С ним согласен и Энди Йен. Представитель провайдера ProtonMail уже сообщил о попытке взлома швейцарскому ведомству по компьютерной безопасности. Однако, он сомневается, что преступников сумеют привлечь к ответственности.

Напомним, ранее Bellingcat сообщила, что бывший командир ПВО в городе Снежное Владимир Цемах, которого задержали сотрудники СБУ, может быть важным свидетелем инцидента, связанного с крушением малазийского Boeing рейса MH17 в Донецкой области событий.

Кроме этого, именно экспертно-журналистская группа Bellingcat также считает, что самолет сбил российский "Бук" . Группа расследователей отмечает, что отличительные черты на снимке, который в качестве доказательств был представлен Объединенной следственной группой доказательства, совпадают с тем, что видно на правом борту "Бука 332", который был обнаружен в России еще за четыре недели до трагедии с самолетом.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег журналисты, хакеры, провайдеры, bellingcat, хакерская атака

Вы сейчас просматриваете новость " Хакеры пытались взломать пароли журналистов Bellingcat". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Хакеры из РФ создают приложения-шпионы под видом популярных программ

Вчера, 10:31

В приложения встраивают расширение для передачи данных с экрана телефона

Украина как полигон: зачем хакеры атакуют страну во время выборов

21 июля, 07:38

Эксперты считают, что хакеры оттачивают навыки, вмешиваясь в наши выборы

СБУ и ФБР разоблачили крупную хакерскую группировку

16 июля, 18:08

Она контролировала около половины русскоязычного сегмента в Dark Net

С японской биржи украли криптовалюту на 32 млн долларов

12 июля, 10:35

Львиная доля незаконно выведенных средств – деньги клиентов

Мерьем Узерли показала, как выглядит без косметики

Любовь Успенская хочет снова стать мамой

Ученые раскрыли секрет бесценной пользы клетчатки

Дарья Мельникова впервые за долгое время показала мужа

Жены звезд Боруссии делятся эффектными фото с отдыха на Гавайях

Клинику Малышевой обвинили в обмане россиян

Как проверить свое здоровье: признаки того, что все в порядке

Жара не помеха! Кристофер Нолан снимает в Пирита

Как нас пугают гинекологи

Стали известны любимые сериалы королевы Елизаветы II

Горбачев признался по чьему приказу развалил СССР

Владельцы монет из СССР могут стать миллиардерами

Будет ли Украина богатеть: у МВФ и украинских экспертов разное мнение

Сегодня, 07:51

МВФ ухудшил глобальный экономический прогноз, а Минэкономики и Нацбанк считают, что в Украине все не так уж плохо

Штрафуют и забирают выплаты: соцслужбы судятся с "матерями-одиночками"

Сегодня, 07:33

Отцы отказываются от детей ради соцвыплат в 1000-2000 грн

Новый Трудовой кодекс: отпуск будет длиннее, а удаленка и фриланс станут законными

Вчера, 07:21

HR-специалисты говорят о выгорании работников. Дополнительный отдых и зоны релакса уже стали необходимостью

Хитрости инфляции в Украине: услуги дорожают, телевизоры дешевеют

26 июля, 07:51

В июне 2019 года впервые в этом году зафиксирована дефляция

Пока, столица: Наталья Могилевская переехала жить в Харьков

Кухня на 2-х квадратных метрах: стильные идеи

Израильские ученые утверждают, что нашли лекарство от рака
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь