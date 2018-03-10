Хакеры украли у германского правительства записи по Brexit, переговорам с Украиной и Беларусью

Сегодня, 15:00

Группе хакеров, которую обычно связывают с Россией удалось похиттить как минимум шесть файлов

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Хакерской группе APT28, которая совершила атаку на серверы правительства Германии  удалось похитить записи переговоров ЕС с Великобританией по Brexit, а также по переговорам ЕС Беларусью и Украиной, об этом сообщило издание Spiegel.

 По данным издания, в целом, группой хакеров, которая также известна как Fancy Bear было украдено шесть документов.

Напомним, немецкие специалисты по компьютерной безопасности обнаружили след атаки в декабре, а сама она могла длиться целый год. Хакеры смогли установить на правительственных компьютерах вредоносное программное обеспечение, которое поразило также сеть, которой пользуются ведомства федерального канцлера, министерства, Федеральный суд аудита и службы безопасности в Берлине, Бонне и других городах.

Кроме того, в марте  появились сообщения о причастности кибершпионской группы Fancy Bear к ряду атак на черногорские правительственные институты. За девять месяцев 2017 года количество атак составило почти 400 против 22 инцидентов в 2013году.

Многие из этих нападений, как полагают, связаны с решением Черногории стать членом НАТО, что разозлило Россию.
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