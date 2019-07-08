Хорватия начала вступление в еврозону

Членами зоны евро являются на настоящий момент 19 государств

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Хорватия начала официальную процедуру присоединения к Европейскому механизму обменных курсов (ERM 2) и к Европейскому банковскому союзу, что является первым этапом вступления страны в зону евро. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции по итогам заседания Еврогруппы ее председатель Мариу Сентену.

"Мы обсудили сегодня официальное письмо Хорватии о намерении присоединиться к Европейскому механизму обменных курсов (ERM 2) и к Европейскому банковскому союзу. Это первый шаг на пути присоединения к зоне евро, — заявил Сентену. — Мы приветствуем решение хорватского правительства о присоединении к семье евро и поддержим его на этом пути".

"Мы приветствуем определенные в письме обязательства Хорватии в сфере банковского надзора, повышения эффективности институтов, экономического управления и бизнес-климата. Эти меры позволят обеспечить плавное вступление в ERM 2. Мы ожидаем, что эта страна сможет одновременно присоединиться к Европейскому банковскому союзу, после чего будут определены дальнейшие шаги [по вступлению в зону евро]. Это подтверждает, что еврозона продолжает оставаться привлекательным проектом и сможет продолжить расширение в ближайшие годы", — заявил Сентену.

Членами зоны евро являются на настоящий момент 19 государств. Для вступления в сообщество страна-кандидат должна два года оставаться членом ERM 2, удерживая свою валюту. Кроме того, она должна выполнить так называемые Маастрихтские критерии: максимальный дефицит бюджета не должен превышать 3% ВНП; размер госдолга — 60% ВВП; инфляция не должны быть более чем на 1,5% выше, чем средний уровень инфляции в трех странах ЕС с самыми низкими ее показателями.

Ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Греция вступила в зону евро после подделки необходимых для этого данных.

А в Латвии подвели итоги перехода на евро. Страна прожила в еврозоне полных пять лет.

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