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Хотели взорвать Нотр-Дам: закончился суд над террористками-неудачницами из ИГИЛ

15 октября, 16:46

Несколько лет вербовщица ИГИЛ попыталась устроить взрыв возле собора Парижской Богоматери

Собор Парижской Богоматери

Собор Парижской Богоматери / Фото: Pixabay

Французский суд вынес суровые приговоры пяти женщинам, которые в 2016 году предприняли попытку совершить теракт у собора Парижской Богоматери.

Речь идет об Инес Мадани, которой дали 30 лет тюрьмы, и ее сообщницах Орнелле Гиллигманн (25 лет), Саре Эрве, Амель Сакау (по 20 лет) и Самии Шалель (5 лет). Об этом сообщило BBC.

4 сентября 2016 года у Нотр-Дама обнаружили легковой автомобиль c горючим: шестью канистрами с газом и тремя канистрами дизельного топлива.

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В качестве фитиля террористки оставили подожженную сигарету, но, как считают следователи, они неверно выбрали топливо, что и помешало теракту.

Несмотря на то, что с машины сняли номерные знаки, удалось узнать, что он принадлежал отцу Мадани, а внутри обнаружились отпечатки пальцев Гиллигманн.

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Через несколько дней женщин арестовали, а также была задержаны и другие участницы преступления, предъявив им обвинения в терроризме.

Как оказалось, помимо того, Мадани занималась вербовкой женщин для террористической группировки "Исламское государство".

Напомним, что в этом году в Нотр-Дам случился пожар, который нанес масштабные повреждения конструкции. Версия с умышленным поджогом при этом не рассматривается.

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