Хозяйка нашла кота через 13 лет после исчезновения

По словам владелицы кота, он до сих пор ее помнит и был рад вернуться

Удивительную историю рассказала владелица 17-летнего кота из Великобритании. Он ушел из дома в 2005 году.

Тогда хозяйка Бу подала заявку в местный центр розыска животных и год развешивала по городу Гаррогейт объявления об его исчезновении, писала в местную газету. И когда надежда найти его уже исчезла, ей позвонили спасатели животных. Бу прогуливался в 64-х километрах от дома. По словам владелицы кота, он до сих пор ее помнит и был рад вернуться.

Напомним, кота по кличке Палмерстон из британского министерства иностранных дел застукали с утенком в пасти.

Ранее стало известно, что кот Ларри, служащий главным мышеловом в резиденции британских премьеров на Даунинг-стрит, стал слишком ленивым. Даже его основную "работу" – ловлю мышей – теперь приходится выполнять специальной службе.

За 2017 год вызывать борцов с грызунами прошлось 40 раз. Поэтому хвостатого ленивца было решено посадить на специальную диету.

Между тем сотрудникам Министерства иностранных дел Великобритании порекомендовали не подкармливать штатного кота Палмерстона, так как он стал хуже ловить мышей.



