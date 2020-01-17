Хранитель мира фэнтези: умер сын британского писателя Джона Толкина

/ Фото: tolkiensociety.org

Кристофер Толкин, сын английского писателя и поэта Джона Толкина (1892-1973), ушел из жизни в возрасте 95 лет. Об этом сообщило Международное общество Толкина на своей странице в Twitter.

"Общество Толкина выражает глубокие соболезнования Бэйли, Саймону, Адаму, Рэйчел и всей семье Толкин", — говорится в сообщении сообщества. Последние годы своей жизни писатель провел во Франции со своей женой Бэйли.

Кристофер Джон Руэл Толкин — третий и младший сын всемирно известного британского писателя, лингвиста, поэта, филолога, профессора Оксфордского университета, автора таких культовых приключенческих романов, как "Хоббит, или Туда и обратно" и "Властелин колец". Их действие разворачивается в вымышленном мире под названием Арда и его части, именуемой Средиземьем.

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Пойдя по стопам своего отца, Кристофер сумел стать самостоятельным признанным писателем. Однако прославился он в большей степени благодаря доработке произведений своего отца. После смерти Толкина-старшего сын опубликовал множество незаконченных его произведений, дополнив их отцовскими заметками и неизданными рукописями. В частности, ему удалось завершить и опубликовать в 1977 году книгу "Сильмариллион" — сборник мифов и легенд Средиземья.

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Как и Джон Толкин, многие годы своей карьеры Кристофер отдал работе профессором в Оксфордском университете. В 2016 году он был награжден медалью Бодли за выдающийся вклад в литературу и коммуникации, присуждаемой Бодлианской библиотекой при Оксфорде.

По информации газеты Mirror, именно Кристофер Толкин нарисовал знаменитые карты к "Властелину Колец", которые украшали все книги автора с 1950 годов. Издание обращает внимание на то, что без его участия миллионы поклонников творчества Толкина лишись бы возможности прочесть как минимум четыре новых произведения культового автора.

Помимо упомянутого "Сильмариллиона", это "Берен и Лютиэн", рассказывающая о любви смертного мужчины и бессмертной представительницы эльфов, которая во имя союза отказалась от вечной жизни. Книга увидела свет в 2017 году спустя столетие после ее написания.

История про кольцо Всевластья достигла пика своей популярности после выхода на экраны фильмов, снятых по мотивам классической трилогии. Однако Кристофер Толкин остался недоволен экранизациями новозеландского режиссера Питера Джексона. В 2012 году в интервью французской газете Le Mond он раскритиковал фильмы, выразив свои сомнения по поводу того, насколько картинам удалось сохранить сущность и красоту книг. По мнению Кристофера, авторы экранизации "опустошили книгу, сделав из нее боевик для подростков от 15 до 25 лет".

Ранее сообщалось, что эпичная история сражения за пределами "Властелина колец", неизвестный роман Толкина будет опубликован. Сын покойного писателя отыскал потерянные записи отца, отредактировал их и превратил в роман под названием "Падение Гондолина".

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