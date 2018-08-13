В Испании на концерте рухнула платформа: пострадали сотни подростков

После концерта к медикам обратились 226 человек

На набережной города Виго в Испании во время концерта на фестивале городской культуры O Marisquino обрушилась деревянная платформа. В результате – пять человек были серьезно ранены, среди них – двое несовершеннолетних. Об этом сообщает El Pais.

Всего после инцидента к медикам обратились 226 человек. С четырьмя людьми не смогла связаться по телефону полиция. Однако мэр города Абель Кабальеро исключил, что они могли оказаться в ловушке под рухнувшей платформой, поскольку пожарные дважды проверили место с помощью тепловизоров.

Кабальеро объявил о начале расследования для определения причины обрушения платформы около тридцати метров в длину и десяти в ширину. Среди версий – платформа не выдержала веса зрителей.

Остальные дневных мероприятий фестиваля были приостановлены после происшествия.

Ранее сообщалось, что курьезный инцидент произошел во время выступления Венского камерного оркестра на Международном фестивале искусств в турецком Эфесе. Не дожидаясь антракта, на сцену к музыкантам вышел бездомный пес.

Также сообщалось, что американская контрабасистка Джейн Литтл умерла на сцене во время выступления симфонического оркестра Атланты. Литтл было 87 лет, она являлась обладательницей рекорда по продолжительности музыкальной карьеры.