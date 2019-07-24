И в Украине тоже: в Европе перестали работать Facebook, Instagram, WhatsApp

Пользователи наблюдают неполадки в работе трех крупнейших соцсетей

Фото: REUTERS/Stephen Lam.

Многие украинские пользователи Интернета отмечают затрудненную работу социальных сетей и мессенджеров. В частности, сбои наблюдаются в Instagram, Facebook Messenger и WhatsApp.

Согласно данным онлайн-сервиса Downdetector 24 июля неполадки в работе Instagram, Facebook наблюдаются почти во всей Восточной и частично в Центральной Европе, а WhatsApp перестал работать в Западной, Центральной и Восточной Европе, а также частично – в России и Бразилии.

Перебои в работе Facebook Messenger

Перебои в работе Instagram

Перебои в работе WhatsApp

На данный момент причина случившегося неизвестна, а от представителей компаний пока официальных заявлений не поступало.

Напомним, что в мае в работе Facebook также произошел глобальный сбой: перебои в работе соцсети преимущественно наблюдались в США, части Латинской Америки, Великобритании, Индии и Филиппинах.

Неполадки также наблюдались и в этом месяце – 3 июля пользователи крупнейших социальных сетей Facebook и Instagram сообщили о перебоях в работе. Ресурс Downdetector подтвердил проблемы с социальными сетями на территории Европы, западного побережья США, Южной Америки, а также Малайзии и Индонезии.

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