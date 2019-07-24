Сделать стартовой
25,63
28,64
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

И в Украине тоже: в Европе перестали работать Facebook, Instagram, WhatsApp

24 июля, 16:35

Пользователи наблюдают неполадки в работе трех крупнейших соцсетей

Фото: REUTERS/Stephen Lam
Фото: REUTERS/Stephen Lam.

Многие украинские пользователи Интернета отмечают затрудненную работу социальных сетей и мессенджеров. В частности, сбои наблюдаются в Instagram, Facebook Messenger и WhatsApp.

Согласно данным онлайн-сервиса Downdetector 24 июля неполадки в работе Instagram, Facebook наблюдаются почти во всей Восточной и частично в Центральной Европе, а WhatsApp перестал работать в Западной, Центральной и Восточной Европе, а также частично – в России и Бразилии.

Перебои в работе Facebook Messenger
Перебои в работе Instagram
Перебои в работе WhatsApp

На данный момент причина случившегося неизвестна, а от представителей компаний пока официальных заявлений не поступало.

Напомним, что в мае в работе Facebook также произошел глобальный сбой: перебои в работе соцсети преимущественно наблюдались в США, части Латинской Америки, Великобритании, Индии и Филиппинах.

Неполадки также наблюдались и в этом месяце – 3 июля пользователи крупнейших социальных сетей Facebook и Instagram сообщили о перебоях в работе. Ресурс Downdetector подтвердил проблемы с социальными сетями на территории Европы, западного побережья США, Южной Америки, а также Малайзии и Индонезии.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Facebook, соцсети, WhatsApp, Instadrama

Вы сейчас просматриваете новость " И в Украине тоже: в Европе перестали работать Facebook, Instagram, WhatsApp". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Выращивание клубники для занятых: на агроволокне

Государственный «Ощадбанк» стал частным акционерным обществом

Без химии: 10 народных средств от комаров

Чай с имбирем для похудения и иммунитета: как приготовить

В Израиле собак учат диагностировать рак

В США представили первое летающее на водороде такси

Новый сверхскоростной поезд испытали в Японии

Бегунам надо знать о них больше: что такое митохондрии

Бег и курение: можно ли совмещать?

Самые красивые бегуньи из Instagram: чешская легкоатлетка. Фото

Горбачев признался по чьему приказу развалил СССР

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Без казака, вил и Яроша: кого из давно привычных лиц не будет в новой Верховной Раде

Сегодня, 07:51

Раду ожидает обновление элит и "9-й вал" социальных ожиданий

Гибель Boeing МН-17: как продвигается расследование и меняется ли поведение России

Сегодня, 07:11

РФ не признала вину в падении Boeing, но якобы готова выплатить компенсации негласно

Пенсия и льготы уходят в онлайн: когда заработает новая система господдержки граждан

Вчера, 07:37

Пенсию и льготы можно будет оформить не выходя из дома

Аварийность на дорогах опять повысилась: бороться с ней будут с помощью облав

22 июля, 07:37

Количество ДТП снова начало расти. Винят зиму и халатность

Что лечит калина в организме человека

5 мифов об уходе за зубами

​Как выглядели собаки 5 000 лет назад: фото
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь