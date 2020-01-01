Идет по стопам Сталина: в Польше объяснили скандальное заявление Путина

Москва в последнее время потерпела несколько поражений и теперь пытается реабилитироваться

Фото: facebook.com/jan.pieklo.1

В МИД Польши уже обвиняли президента РФ Владимира Путина в искажении истории Второй мировой войны, а тепер бувший польський посол в Украине Ян Пекло объяснил, зачеп российский лидер сейчас поднял историю 75-летней давности.

Об этом он рассказал в интервью "Укринформу".

По его словам, нынешняя историческая политика Путина почти на 100% совпадает с исторической политикой Сталина. Он считает, что хозяин Кремля это делает с расчетом на граждан России, поскольку в последнее время Путин получил несколько чувствительных поражений.

"Речь идет о сентябрьской резолюцию Европарламента по поводу начала Второй мировой войны, американские санкции за реализацию Nord Stream 2, запрет на четыре года для российских спортсменов участвовать в международных соревнованиях, соглашение, которое вынужден был подписать "Газпром" с "Нафтогазом" в деле транзита газа. Ну что ему сейчас остается? Оружие, которое у него осталась – это историческая политика, ведь она не подлежит прагматичной классификации, как дела, касающиеся, например, экономики", – сказал Пекло.

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Польский дипломат отметил, что в высказываниях российского президента нет ничего удивительного или нового, поскольку до этого Путин и другие российские политики несколько раз высказывались подобным образом.

"Думаю, что это связано с двумя делами. Во-первых, в этих высказываниях появилась тема антисемитизма. Ее Путин, вероятно, будет пытаться использовать во время своего визита в Иерусалим (23 января 2020 – ред.), пытаясь использовать "аргумент", что поляки являются антисемитами. Однако, если вспомним историю, то собственно Сталин был одним из крупнейших антисемитов. А во-вторых, приближается 75-я годовщина победы над фашизмом и майские торжества по этому случаю в Москве, к которым Путин уже готовится. Для того, чтобы эта годовщина была должным образом подготовлена, Путин решил использовать "соответствующие орудия", еще раз доказывая миру, что именно благодаря Красной армии был преодолен фашизм. Здесь есть несколько подтекстов, но главный нарратив направлен на граждан России и имеет целью показать, что их лидер отважный и решительный. Это частично покрывается последним опросам в России, которые свидетельствуют, что все больше россиян начинают положительно относиться к личности Сталина", – объяснил экс-посол.

Напомним, все началось с того, что Путин во время ежегодной пресс-конференции 19 декабря заявил, что Польша "сама приняла участие в разделе Чехословакии", а советские войска вошли в Польшу после того, как "польское правительство утратило контроль над своими вооруженными силами и над тем, что происходит на территории страны". В Варшаве немедленно отреагировали, заявив, что Польша готова к информационной войне с Россией.

В свою очередь посол Германии в Польше Рольф Никель заявил, что СССР совместно с немцами грубо поделили Польшу.

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