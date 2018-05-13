ИГИЛ взяла на себя ответственность за нападение в Париже

Ответственность за нападение на прохожих в Париже взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ. Об этом сообщает французский портал FranceInfo.

Прокурор города Франсуа Моленс заявил, что устроивший резню злоумышленник восхвалял Аллаха перед нападением. Случившееся предварительно рассматривается как террористический акт.

Напомним, 12 мая, неизвестный мужчина атаковал ножом прохожих. Погиб один человек, еще четверо пострадали. Полиция застрелила нападавшего. Его личность пока не установлена.

Ранее в городе Барабинск Новосибирской области ученик на уроке открыл огонь из ружья. В местной прокуратуре рассказали, что во время инцидента ученики стали бежать и пару человек выпрыгнули в окно со второго этажа, получив серьезные травмы.

Напомним, 18 апреля в России школьник напал с ножом на учительницу и одноклассников. Также он ранил себя, затем разлил горючее вещество и поджег. Оказалось, что страдает запоздалым развитием и проходит обучение не по возрасту. Также выяснилось, что нападавший планировал убить 30 человек.