Иллюминацию Эйфелевой башни изменили в поддержку прав женщин

С 19:00 до полуночи на башне будет светиться надпись Maintenant On Agit, что переводится как "Пришло время действовать"

На Эйфелевой башне в Париже в преддверии международного женского дня появилась световая надпись в поддержку движения по защите прав женщин. Об этом сообщается в аккаунте символа французской столицы в Twitter.

Отмечается, что с 19:00 до полуночи на башне будет светиться надпись Maintenant On Agit, что переводится как "Пришло время действовать". Именно так называется французская организация, отстаивающая права женщин.

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Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил во время Первого Украинского женского конгресса, что правительство Украины активно внедряет механизмы обеспечения и защиты прав женщин – от профессиональной реализации до участия в принятии государственных решений, и все изменения, которые происходят в государстве, учитывают гендерный аспект.

Между тем, Украинский институт национальной памяти предлагает сделать 8 марта и 2 мая обычными рабочими днями, лишив их статуса государственных праздников.Об этом заявил глава ведомства Владимир Вятрович.

"После общественного обсуждения мы остались на своей позиции, что 8 марта не должно оставаться выходным днем. Кроме того, вместо традиционного советского названия "Международный женский день" предлагаем переименовать 8 марта в "День борьбы за права женщин", то есть предоставить четкое правозащитное содержание", – сказал Вятрович.