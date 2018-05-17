Именем погибшего украинского диссидента назовут мост в Праге

Именем украинского диссидента Василия Макуха, который устроил самосожжение на Крещатике в знак протеста против оккупации Чехословакии советскими войсками в 1968 году, назовут пешеходный мост через реку Ботич в районе Вршовице в столице Чехии Праге. Об этом сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис на своей странице в с Facebook.

По его словам, соответствующее решение принял городской совет Праги.

"Усилия посольства и украинской общины в Чехии дали результат. Городской совет Праги принял решение назвать новый пешеходный мост через реку Ботич, которая является притоком Влтавы, в Пражском районе Вршовице в честь украинского диссидента и борца за свободу Василия Макуха", – написал посол.

Перебийнис добавил, что от этого моста берет свое начало улица с названием Украинская.

Как сообщалось, суд чешского города Острава, где осенью прошлого года была зарегистрировано "представительство" т. н. "ДНР", принял решение о ликвидации организации.

Напомним, ранее в Украине за незаконное использование технических средств задержали бывшего старшего следователя Управления по выявлению организованной преступности полиции Чехии Людека Вокала.