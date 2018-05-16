"Иначе у нас нет шансов": Меркель сделала важное заявление по противодействию России

Германии следует создать кибервойска, поскольку гибридная война является частью военной доктрины России. Об этом заявила немецкий канцлер Ангела Меркель, выступая в Бундестаге на дебатах по оборонному бюджету, передает Die Welt.

"Было бы правильным создать кибервойска, поскольку гибридная война является частью военной доктрины России – абсолютно официально", – сказала канцлер, поддержав необходимость повышения военных расходов страны.

Меркель подчеркнула, что повышенные расходы необходимы не ради вооружения, а на приобретение снаряжения, что позволит бойцам Бундесвера достойно выполнять задачи международных миссий НАТО и национальной обороны.

"Конечно, мы должны быть готовы к обороне. Иначе у нас нет шансов", – сказала глава немецкого правительства.

Меркель подчеркнула все возрастающую важность для Германии "в защите на уровне страны и Альянса" и акцентировала на патрулировании воздушного пространства стран Балтии и обязательствах Бундесвера в Румынии и Болгарии.

Ранее сообщалось, что глава Минобороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила, что кибератаки являются самой большой угрозой для глобальной стабильности.

"Я думаю, что киберугроза является самой опасной, потому что, о каких бы противниках мы не подумали — и даже если говорить об ИГ ("Исламское государство"), – то они используют кибер-пространство против нас", – сказала министр, отвечая на соответствующий вопрос.

По ее словам, в грядущем десятилетии государства будут больше всего озабочены безопасностью данных и противостоянием кибератакам.

Напомним, страны НАТО предложили Украине помощь по защите от кибератак России.