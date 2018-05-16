"Иначе у нас нет шансов": Меркель сделала важное заявление по противодействию России
Канцлер Германии отметила, что гибридная война является частью военной доктрины России
Германии следует создать кибервойска, поскольку гибридная война является частью военной доктрины России. Об этом заявила немецкий канцлер Ангела Меркель, выступая в Бундестаге на дебатах по оборонному бюджету, передает Die Welt.
"Было бы правильным создать кибервойска, поскольку гибридная война является частью военной доктрины России – абсолютно официально", – сказала канцлер, поддержав необходимость повышения военных расходов страны.
Меркель подчеркнула, что повышенные расходы необходимы не ради вооружения, а на приобретение снаряжения, что позволит бойцам Бундесвера достойно выполнять задачи международных миссий НАТО и национальной обороны.
"Конечно, мы должны быть готовы к обороне. Иначе у нас нет шансов", – сказала глава немецкого правительства.
Меркель подчеркнула все возрастающую важность для Германии "в защите на уровне страны и Альянса" и акцентировала на патрулировании воздушного пространства стран Балтии и обязательствах Бундесвера в Румынии и Болгарии.
Ранее сообщалось, что глава Минобороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила, что кибератаки являются самой большой угрозой для глобальной стабильности.
"Я думаю, что киберугроза является самой опасной, потому что, о каких бы противниках мы не подумали — и даже если говорить об ИГ ("Исламское государство"), – то они используют кибер-пространство против нас", – сказала министр, отвечая на соответствующий вопрос.
По ее словам, в грядущем десятилетии государства будут больше всего озабочены безопасностью данных и противостоянием кибератакам.
Напомним, страны НАТО предложили Украине помощь по защите от кибератак России.