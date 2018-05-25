Инцидент в McDonalds около Лондона: стали известны подробности

Происшествие в одном из McDonalds недалеко от Лондона, которое поначалу называли захватом заложников, оказалось рядовым инцидентом с человеком, который вел себя подозрительно. Об этом сообщает ТАСС.

"Полиция Кента была вызвана на место происшествия после сообщений о том, что в здании в Гринхите находится мужчина во "взволнованном состоянии", – сообщил официальный представитель правоохранительных органов. "Человека отвезли в местную больницу в качестве меры предосторожности", – добавил он.

Как отмечает газета, полицейские перекрыли в указанном районе улицу и попросили граждан не покидать расположенные в окрестностях здания.

Ранее французские СМИ сообщили, что неизвестный обстрелял представителей французских сил безопасности в населенном пункте Треб, а затем захватил заложников в супермаркете. Также сообщалось о его возможной причастности к ИГИЛ.

Французская прокуратура открыла дело по факту нападения, которое классифицируется как террористическая атака.

Позже стало известно, что человек, захвативший заложников в супермаркете города Треб во Франции, – убит. Глава МВД Франции Жерар Коллон назвал ситуацию серьезной и заявил, что незамедлительно выезжает в Треб.