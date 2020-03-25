Индия ушла на жесткий карантин, а в Италии мэры сами отправляют горожан домой: как мир борется с коронавирусом

Индия под замком – вторую по численности населения страну планеты посадили на карантин для предотвращения итальянском сценария. В Италии же снова растет количество умерших и зараженных коронавирусом. Не может справиться с атакой коронавируса и Испания. На сегодня в мире более 420 тысяч инфицированных. Как мир борется с коронавирусом сегодня?

Один миллиард триста миллионов человек отправил на карантин премьер-министр Индии. С сегодняшнего дня, распорядился глава индийского правительства Нарендра Моди, граждан ждет тотальная изоляция. Границы между штатами и округами закроют, а людей попросят три недели сидеть дома.

Нарендра Моди, премьер-министр Индии:

"Чтобы спасти каждого гражданина Индии, чтобы спасти вас и вашу семью – выходить из дома запретят. Этот период, 21 день, является критически важным, чтобы разорвать цепь распространения коронавирусной инфекции".

Карантин во второй по численности населения стране, после Китая, станет самым масштабным на планете. Тогда как всего мир сейчас сочувствует и пытается помочь Италии. Там снова возросло количество смертей. COVID-19 всего за сутки забрал 743 жизни, новых зараженных увеличилось еще на 5000.

Штрафы за пренебрежение карантином увеличили до 3000 евро, тогда как мэры итальянских городов записали гневные послания к нарушителям. А вот мэр города Бари взялся лично прогонять людей с улиц и объяснять, что это не шутки.

"Вам нельзя здесь быть, это запрещено. Мы все заболеем. Это же чрезвычайное положение, не игра. Кадры из Милана и Бергамо – не кино. Люди умирают, как еще это объяснить?", – говорил мэр Антонио Декар, отправляя своих горожан по домам.

Второй наиболее пораженной страной Европы является Испания, с очагом распространения болезни в столице -Мадриде. Умерших ныне почти три тысячи. Ситуация настолько критическая, что главный ледовый дворец превратили в морг, где можно хранить тела погибших. А в домах престарелых, которые пришли дезинфицировать солдаты, на этой неделе обнаружили не только брошенных персоналом пациентов, а также тела просто в кроватях. За расследование уже взялась прокуратура Испании.

В то же время после коронавируса оживает Китай. За прошедшие сутки обнаружили только 47 новых случаев и все завезенные из-за рубежа. В городе Ухане, откуда началась пандемия, вскоре запустят общественный транспорт. Там уже возобновили работу заводы и компании. А с сегодняшнего дня в провинции Хубэй ослабляют условия карантина.

А тем временем ООН запускает глобальный план по борьбе с коронавирусом. Цель плана общей стоимостью 2 млрд долларов – защитить миллионы людей и предотвратить повторное распространение вируса по земному шару.

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