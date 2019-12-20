"Россия использует больше огневой мощи, чем мы": британский эксперт о возможной войне НАТО и РФ

Военнослужащие НАТО / Фото: НАТО

Пока президент Франции Эммануэль Макрон не против обсудить идею своего российского коллеги Владимира Путина о моратории на развертывании ракет в Европе, Турция тестирует закупленные у России зенитно-ракетные комплексы С-400.

В Вашингтоне открыто говорят, что с их помощью российская разведка может получить секретные характеристики американских истребителей F-35, и готовятся ввести санкции против Анкары. Все это вбивает клин в трансатлантическое единство, которое после избрания Дональда Трампа переживает не лучшие времена.

К тому же, после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) над миром нависла угроза новой гонки вооружений. Россия развернула в Калининграде "Искандеры", чем и нарушила Договор. Европе же пока ответить нечем. В интервью сайту "Сегодня" научный сотрудник британского Royal United Services Institute (RUSI) Джастин Бронк рассказал, как НАТО может ответить на растущую военную угрозу со стороны Кремля, и почему Великобритания в случае войны с Россией в Восточной Европе проиграет.

Фото: https://rusi.org/

- Накануне юбилейной встречи лидеров НАТО в Лондоне, RUSI опубликовал отчет, в котором говорится, что в случае конфликта с Россией в Восточной Европе британские сухопутные войска бы полностью проиграли.

- По сути, есть два компонента. Первый – сроки, в которые мы ожидаем какой-либо конфронтации в Восточной Европе, чтобы ее отразить. Мы считаем, что большинство ситуаций могут разворачиваться в течение 30 дней. Хотя многие, на самом деле, могут быть и в течение 14 дней. Вопрос в том, как много техники мы сможем перекинуть из Великобритании в Восточную Европу вовремя, чтобы обеспечить равенство сил, особенно в артиллерии.

Но даже если будет достаточно времени, чтобы перекинуть AS-90 (британская самоходная артиллерийская установка – Авт.) и системы MLRS (реактивные системы залпового огня – Авт.), у нас их попросту недостаточно, они давно не модернизировались, радиус их поражения ограничен, они не могут легко стрелять. Россия использует больше огневой мощи в той или иной батальонной бригаде, чем мы. В то время как ВС Великобритании сосредоточены вокруг маневра и позиционных огней, в частности, для поддержки. Поэтому, если бои будут разворачиваться в Восточной Европе, у нас не будет возможности перекинуть достаточное количество поддержки.

- Тогда Великобритании нужно увеличить финансирование оборонки, чтобы выровнять силы.

- Великобритания должна сделать фундаментальный политический выбор: для чего предназначены наши вооруженные силы и хотим ли мы тратить больше на оборону? Если мы продолжим тратить около 2%ВВП, что мы и так делаем, наши вооруженные силы не будут устойчивыми, что наблюдается на сегодняшний день по всему спектру ВС. Это касается как более длительного развертывания сил и проведения легких интервенционных операций, так и оборонительных операций с использованием тяжелой техники в Европе. Если британское правительство хочет сохранить оборонные расходы на уровне 2%ВВП, ему придется выбирать: либо оптимизировать вооруженные силы для тяжелой обороны в Европе и пожертвовать возможностями быстрого развертывания на большом расстоянии, например, в Тихом океане или в Африке; либо специализироваться на "легком" вмешательстве, но тогда признаем, что мы просто не сможем вести дивизионную войну в Европе.

На данный момент правительство пытается финансировать оба направления на 2%. Альтернатива – если правительство Великобритании все же решит увеличить расходы на оборону до около 3%ВВП. Но проблема в том, что во время Brexit для этого нет политической воли.

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- Окей, ну, а что уже есть в оборонных планах Соединенного Королевства? Что они предусматривают?

- Новому правительству после досрочных парламентских выборов 12 декабря придется провести стратегический анализ обороны и безопасности и предпринять определенные решения. По результатам выборов мы видим, что правительство формируют консерваторы, так что можно ждать увеличения расходов на оборону. Но, опять-таки, в фокусе нового правительства будет Brexit.

Скорее всего, будет принято решение о закупке новых артиллерийских систем. Причем колесных, а не гусеничных, которые могут быть развернуты вместе с Boxer MIV (многоцелевая бронированная боевая машина – Авт.), которые британская армия уже закупает. Идея в том, чтобы не зависеть от их развертывания с помощью железной дороги, а проехать на них по туннелю в Париж, Восточную Европу и даже страны Балтии за неделю. С формированием передовой бригады, которая будет строиться в основном вокруг Boxer. Или альтернативой может быть развертывание тяжелых сил в Польше. Оба этих решения на руководстве страны и оба дорогие. Так что посмотрим.

- Как считаете, НАТО в состоянии ответить и отразить возможную атаку со стороны России, к примеру, в странах Балтии? Мы же видим, как Россия накачивает оружием Калининград.

- У России есть возможность превзойти НАТО в любой борьбе в Восточной Европе в первые несколько недель. Но здесь возникает вопрос, сможет ли Альянс проявить достаточную политическую волю для полной мобилизации и попытаться дать России отпор? Если сможет, тогда Альянс превзойдет Россию. Россия знает, что не может противостоять НАТО в долгой войне. Но здесь еще вопрос в уязвимости НАТО, возможности потерпеть поражение в течение первых нескольких недель, вследствие чего потом некоторые военные не смогут продолжать эту войну, даже если они потом выиграют. И, опять-таки, при любом сценарии Россия может использовать свой ядерный потенциал, развернув его в Восточной Европе. И сидя под защитой своего ядерного "зонтика" сказать: "Мы не пойдем дальше, но, если вы попытаетесь что-то сделать, мы покончим с этим миром". Трудно представить, как Альянс на это ответит.

- Вы говорите о повышении мобильности. На прошлогоднем саммите в Брюсселе Альянс утвердил план "четыре тридцатки": 30 механизированных батальонов, 30 воздушных эскадрилий и 30 боевых судов, готовых к использованию в течение 30 дней. В идеале, как быстро должны сработать силы НАТО, чтобы отразить российскую военную атаку?

- Думаю, в идеальной ситуации в Польше будет происходить разделение вооруженных сил, которые не будут ни американскими, ни польскими. Потому что настоящая проблема, например, в странах Балтии, – это отсутствие способности, в конечном итоге, отбросить русских назад. Дело в том, что у нас нет там достаточно тяжелой силы, чтобы достойно сражаться и выжить против российской артиллерии, в частности, в течение 30 дней.

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Если у вас есть вооруженное подразделение в Польше, размещенное там на постоянной основе, но оно не занимается конкретно территориальной обороной Польши, или есть американское вооружение в Польше с целью сдерживания Калининграда, тогда этот "балтийский" сценарий не будет проблемой, потому что это вооруженное подразделение будет в состоянии подоспеть за несколько дней. Это было бы идеальным решением, я думаю. Но вопрос еще и в том, как эти вооруженные подразделения будут оснащены. Более реалистично, чтобы такие страны, как Дания, сами создали вооруженные бригады, нежели НАТО будет делать это годами. Они действительно могут функционировать, как военный объект, и как часть общей дивизии. В Европе и НАТО есть две страны, которые могут это сделать. Одна из них Франция, вторая – Великобритания. Германия теоретически тоже может, но Германия не хочет никого убивать, и я не думаю, что от них кто-то реально ожидает, что они будут вести бой. Польша тоже может. Но ей нужно защищать свою собственную страну, и она не будет заботиться о том, чтобы прийти на помощь другим. Фактически, это связано с калининградским "бастионом", откуда может быть наступление на Польшу.

- Россия нарушила ДРСМД, развернув в Калининграде "Искандеры". В то же время, Макрон готов обсуждать идею Путина о моратории на развертывании ракет в Европе.

- У НАТО есть много вариантов сдерживания Калининграда. Подходящая вещь для Альянса, которую можно сделать, но не обязательно для этого иметь слишком большую дальность поражения, – развернуть системы, которые будут превосходить максимум на 90 км дальность российских, которые рассчитаны на 300 км.

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Калининград достаточно мал для натовской наземной артиллерии с ракетными системами большой дальности или даже военно-морских сил. Но, правда, Россия также обладает значительными военно-морскими возможностями в Прибалтике, которые могут превзойти развернутые системы в Калининграде. Поэтому я не думаю, что НАТО нужно идти на размещение систем, которые будут полностью противоречить ДРСМД, чтобы противостоять угрозе российских "Искандер-М".

С другой стороны, важно также помнить, что США давно хотели выйти из ДРСМД. Ведь, по сути, ДРСМД – это двусторонний договор между США и РФ. Соединенные Штаты на самом деле обеспокоены разворачиванием баллистических ракет средней дальности в Тихом океане против Китая, который не является участником ДРСМД. Поэтому, США были бы рады обсудить возобновление действия этого Договора, но только если Китай будет полноправным участником таких дискуссий. А поскольку Китай в этом не заинтересован, не думаю, что у американцев будет большой "аппетит" возобновить какие-либо переговоры по ДРСМД, даже если русские, чисто гипотетически, скажут: "Хорошо, мы выведем "Искандер-М" и остановим развертывание других ракетных систем".

Европе в этом плане нужно более серьезно отнестись к развертыванию систем с большей огневой дальностью в пределах ДРСМД. Так как, еще раз повторюсь, Калининград слишком мал.

- Но наивно ожидать, что Китай станет участником "ДРСМД-2".

- Я думаю, есть достаточно много стратегически боевых целей для Китая, таких как Гуам, базы США в Японии, которые идеально вписываются в этот промежуточный диапазон ракет дальностью 500-5000 км. Поэтому, я не думаю, что Китай станет участником переговоров какого-то нового договора. По крайней мере, пока теоретически к 2050-2060 году Китай не достигнет уровня США по конвенциональным военным возможностям.

- После аннексии украинского Крыма и незаконного сооружения Керченского моста Россия стремится превратить Черное море в свое внутреннее озеро. Вы не считаете, что НАТО осознанно закрывает на это глаза, пока Россия продолжает милитаризировать Крым?

- Безусловно, "контроль" России над Крымом укрепил российское господство в Черном море. Честно говоря, не думаю, что у НАТО есть действительно конкурентная позиция здесь. Потому что Босфор – это стратегическая позиция Турции. Да и Севастополь всегда был стратегической позицией присутствия России, даже до аннексии Крыма.

- Но Турция все еще член Альянса…

- Турция своего рода наполовину член НАТО. Проблема еще и в том, что на самом деле у Турции нет реального интереса в Черном море. Для России Босфор тоже имеет важное стратегическое значение. И не стоит забывать, что Турция и сама использует транзит через Босфор, чтобы влиять на остальную часть НАТО. В этом смысле НАТО здесь помогает Румыния. Но фундаментально Черное море всегда будет регионом большего преимущества силы России, чем НАТО. А для США – это не главный регион.

- Турция уже тестирует купленные у России ЗРК С-400. И хоть в НАТО публично говорят, что эти системы не представляют угрозы для Альянса, Вашингтон в шаге от введения санкций против Анкары.

- Мы все видели, как Турция начала открыто тестировать радарные установки С-400 с одновременным использованием истребителей F-35 и F-16, которые изготовлены и поставляются США. F-16 до сих пор являются главным элементом американских воздушных сил, как и большинства стран НАТО. Конечно, системы С-400 давно базируются в Калининграде, в Сирии. Российские операторы в случае очень близких полетов к С-400 смогут на расстоянии узнать характеристики F-16, исследовать их электронные системы. И, конечно же, не стоит забывать, что определенное время в Турции с С-400 будут работать российские специалисты. Это станет большим источником информации для российской разведки, так как F-16 и F-35 – одна из основных угроз для России. И если русские получат секретную информацию о технических характеристиках этих истребителей, это может серьезно нарушить баланс сил в Восточной Европе.

Не думаю, что Турции разрешат вернуться к программе F-35. Это очень большой риск для безопасности. Но здесь также важно помнить, почему Турция купила российские С-400? Как система тактической противовоздушной обороны от артиллерийских и минометных обстрелов со стороны YPG/PKK (курдских отрядов народной самообороны и подразделений Рабочей партии Курдистана – Авт.), С-400 абсолютно бесполезен, так как не может быть интегрирован в натовскую систему. И турки уже сказали, что не будут этого делать. Тогда какой смысл? Эти системы могут обезопасить на какой-то короткий период времени воздушное пространство Стамбула или Анкары. Единственная цель покупки этих систем – это персональная заинтересованность Эрдогана обезопасить лично себя от внутренних врагов (после неудавшейся попытки военного переворота в Турции в 2016-м – Авт.).

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали о том, как мировые лидеры рассорились на саммите НАТО.

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