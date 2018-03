"Евробанки не спешат давать деньги на "Северный поток-2", боясь санкций США": интервью с британским экспертом

После нескольких месяцев затишья в Вашингтоне снова напомнили о возможности введения санкций против иностранных компаний-подрядчиков, которые поддерживают строительство "Северного потока-2". "Мы ясно дали понять, что фирмы, работающие в секторе экспорта российской энергии, могут, если они задействованы в такого рода бизнесе, подвергнуться санкциям", – заявила и.о. замгоссекретаря по публичной дипломатии Хизер Нойерт.

Ранее 39 американских сенаторов обратились в Минфин и Госдеп, призывая заблокировать строительство "Северного потока-2" с помощью санкционного закона CAATSA. В статье "Обходные пути: как Россия хочет лишить Украину статуса главного транзитера газа в Европу" сайт "Сегодня" уже писал, что принятый Конгрессом и подписанный Дональдом Трампом закон CAATSA (в ответ на возможное вмешательство России в американские президентские выборы) предусматривает санкции против компаний-подрядчиков, которые сотрудничают с "Газпромом" по глубоководной укладке труб "Северного потока-2".

Но соответствующий 232 раздел закона прямо не обязывает вводить такие санкции, как и не устанавливает четких дедлайнов. К тому же в октябре прошлого года Госдеп пояснил, что санкции не будут распространяться на проекты, заключенные до вступления закона в силу – до 2 августа 2017 года. То есть, некоторые проекты по строительству "Северного потока-2" могут не попасть под санкции. Но, по словам энергетического эксперта, профессора права в City Law School (City University, London) Алана Райли, около 70% финансирования под "Северный поток-2" "Газпром" планировал привлечь в виде кредитов в европейских банках, которые не особо то и спешат финансировать российский проект, опасаясь американских санкций.

В интервью сайту "Сегодня" Алан Райли рассказал, почему "Северный поток-2" противоречит условиям Энергетического союза ЕС, как главный лоббист проекта Германия может заблокировать строительство трубопровода и когда Штаты, наконец, введут свои санкции.

- Один из главных вызовов для Украины сейчас – "Северный поток-2". До конца марта Германия может выдать России финальное разрешение на строительство трубы…

- За исключением NABU (Nature and Biodiversity Conservation Union of Germany – Союз охраны природы и биоразнообразия – Авт.) – немецкой экологической организации, которая должна выдать свое юридическое заключение и разрешение. С ними по этому вопросу активно работает Министерство экологии Украины. Также, думаю, вопрос могут поднять и в немецких судах.

- Но если "Газпром" все-таки получит это разрешение, для Украины the game is over?

- Нет, абсолютно нет. Есть четыре вещи, которые вы должны понимать. Во-первых, это экологическая проблема – то, о чем я уже сказал. Германия не может дать добро на строительство трубы без разрешения NABU (в январе World Wide Fund For Nature – Всемирный фонд дикой природы вместе с NABU обращались к правительству Германии с призывом заблокировать строительство "Северного потока-2" – Авт.). Но даже если они получат это разрешение, у них все равно останется ряд проблем. Одна из них заключается в том, что 70% финансирования "Северного потока-2" заимствуется на международных рынках капитала. И европейские банки не сильно то и спешат давать свои деньги на этот проект, опасаясь санкций, которые могут ввести США против "Северного потока-2".

Во-вторых, – поправка к газовой директиве – посмотрим, что с ней будет (в ноябре 2017-го Еврокомиссия предложила внести поправки в газовую директиву ЕС, чтобы распространить основные принципы энергетического законодательства ЕС на газопроводы из третьих стран – Авт.). И насколько я понимаю, на данный момент у немцев нет минимально необходимого количества голосов, чтобы заблокировать принятие этой поправки. В случае ее принятия "Северный поток-2" столкнется с большой проблемой, потому что они не смогут получить необходимые разрешения Еврокомиссии.

В-третьих, Дания приняла закон, который разрешает им блокировать прокладку труб "Северного потока-2" через свои территориальные воды. И если Дания таки заблокирует строительство трубы, реализация "Северного потока-2" будет проходить с большими задержками. К тому же непонятно, как и где вообще прокладывать трубу в обход Дании. Если Россия пойдет на юг, то опять-таки попадает в территориальные воды Дании. А на севере территориальные воды уже и так перегружены международным трафиком.

В четвертых, – это проблема возможных американских санкций. По мере продвижения расследования, которое проводит спецпрокурор Роберт Мюллер о вмешательстве России в американские президентские выборы, и появления новых доказательств озлобленность американцев будет нарастать. Именно поэтому европейские банки боятся финансировать "Северный поток-2", так как рискуют попасть под американские санкции.

И последнее: даже если поправку к газовой директиве ЕС не примут, Украина, Польша или другие страны Центральной Европы могут подать на Германию иски в международные суды.

- Вы говорите об угрозе американских санкций. Но мы же видим, как Вашингтон в последнее время отстранился от этой проблемы…

- Вообще-то в их санкционном законе CAATSA есть пункт 232 о санкциях, которые могут быть введены против "Северного потока-2". Но проблема в том, что, во-первых, закон четко не обязывает их вводить, а во-вторых, там нет четких дедлайнов, когда это нужно сделать. В то же время, на все это нужно смотреть немного шире. Свое расследование о вмешательстве России в президентские выборы Мюллер начал в мае прошлого года, всего пару месяцев спустя появился закона CAATSA, а в октябре Мюллер предъявил первые официальные обвинения. Расследование продолжается и набирает скорость, обрастая все новыми и новыми фактами и доказательствами. И чем больше будет этих новых доказательств, тем меньше будет поле для маневра, будет уже политически невозможно не принять новых мер против России. В этой связи санкции против "Северного потока-2" наверняка будут введены.

- Хотелось бы. Но в то же время от европейских компаний, которые вложились в "Северный поток-2" мы слышим: "Какая политика, это исключительно коммерческий проект…".

- Знаете, они могут говорить все, что угодно и будут продолжать это говорить, поскольку им так выгодно. Но это необязательно должно быть правдой. Понимаете, у нас же уже есть украинская ГТС мощностью 142 млрд кубов. Зачем тогда реализовывать "чисто коммерческий" проект по строительству новой газовой трубы в обход Украины, потратив на это около $10 млрд? Это безумство.

- Хорошо, европейские компании на "Северном потоке-2" зарабатывают. Но политики куда смотрят? Они не понимают, что дострой "Газпром" обходную трубу и Европа будет на 100% политически и энергетически зависеть от России?

- Я бы сказал, что западные европейские политики продолжают быть наивными по отношению к России, но не политики Центральной и Восточной Европы. Но становится все более очевидно, что у России нет лишних средств на финансирование проекта, на который оказывается колоссальное давление. К тому же, с каждым днем Германии все сложнее собрать минимальное количество голосов, чтобы заблокировать принятие поправки в газовую директиву ЕС. Это понимают наши союзники в Европе, их наивность по отношению к России снижается. Плюс последние действия России в Великобритании с отравлением (Сергея Скрипаля – Авт.) подрывает доверие к Москве. Почему мы в таком случае должны поддерживать российские проекты?

- Может ли Еврокомиссия заблокировать "Северный поток-2"?

- Если будет принята поправка в газовую директиву ЕС или какая-то страна обратится в суд с иском о том, что "Северный поток-2" противоречит энергетическому законодательству ЕС. По условиям Энергетического союза ЕС реализация "Северного потока-2" в принципе невозможна – должна быть соблюдена диверсификация источника, маршрута и поставщика. А в случае "Северного потока-2" и источник, и маршрут, и поставщик – "Газпром" – он здесь на 100% монополист. То есть, существует прямой конфликт с условиями Энергетического союза ЕС.

- Если Еврокомиссия не "ветирует" "Северный поток-2", то создаст опасный прецедент для остальных. Значит, и другим европейским государствам можно будет нарушать закон…

- Да, это очень опасный прецедент. Но интересно наблюдать, как за последний год изменились позиции и взгляды европейцев на этот счет – оппозиция к "Северному потоку-2" растет. Люди начинают понимать последствия.

- Но даже если "Северный поток-2" заблокируют, еще остается "Турецкий поток". В случае его достройки транзит через украинскую ГТС может упасть на 30%.

- Проблема "Турецкого потока" в том, что Россия начала строительство первой нитки, а строительство второй ведет только на словах. Но до сих пор непонятно, куда пойдет труба: в Болгарию или Грецию? Русские "держат морковку" перед носом Болгарии и Греции. Но у "Турецкого потока" и "Северного потока-2" общая проблема – они противоречат условиям Энергетического союза ЕС.