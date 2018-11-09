Инвалидное кресло Стивена Хокинга продали на аукционе в 30 раз дороже первоначальной цены

Вчера, 23:59

Помимо кресла, была продана диссертация Хокинга 1965 года "Свойства расширяющихся Вселенных"

Фото: GETTY
Фото: GETTY

Лондонский аукционный дом Christie’s продал инвалидное кресло британского физика Стивена Хокинга за 393 тысячи долларов. Об этом сообщается на сайте аукциона.

Первоначально кресло оценили в 13 тысяч долларов, итоговая стоимость оказалась в 30 раз больше.

Помимо кресла, была продана диссертация Хокинга 1965 года "Свойства расширяющихся Вселенных". За нее отдали 767 тысяч долларов, что более чем в три раза превысило ожидаемую цену.

Вырученные средства будут переданы двум благотворительным организациям — фонду Стивена Хокинга и Ассоциации по борьбе с заболеваниями двигательного нейрона (Motor Neurone Disease Association).

Стивен Хокинг родился 8 января 1942 года в Оксфорде. В 1963 году ему диагностировали боковой амиотрофический склероз, спустя 22 года он потерял способность говорить. Хокинг стал одним из знаменитых физиков-теоретиков современности. Ученый скончался 14 марта 2018 года в своем доме в Кембридже.

Как мы писали, что английский физик Стивен Хокинг, скончавшийся в марте этого года, незадолго до смерти предсказывал, что в будущем появится раса суперлюдей, которые станут угрозой человечеству.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что 14 марта умер Стивен Хокинг – знаменитый британский физик, известный как один из лучших научных умов в мире. Ученый скончался в своем доме в Кембридже рано утром.

В 80-х годах Хокинг перенес тяжелое воспаление легких, из-за которого необходимо было сделать несколько операций. Тогда же была сделана и трахеотомия, после которой Стивен полностью перестал говорить, но продолжал свою научную деятельность. Мы собрали ТОП-10 лучших цитат ученого.
хокинг, Стивен Хокинг
Источник:

Lenta.ru

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