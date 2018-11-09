Инвалидное кресло Стивена Хокинга продали на аукционе в 30 раз дороже первоначальной цены
Помимо кресла, была продана диссертация Хокинга 1965 года "Свойства расширяющихся Вселенных"
Лондонский аукционный дом Christie’s продал инвалидное кресло британского физика Стивена Хокинга за 393 тысячи долларов. Об этом сообщается на сайте аукциона.
Первоначально кресло оценили в 13 тысяч долларов, итоговая стоимость оказалась в 30 раз больше.
Помимо кресла, была продана диссертация Хокинга 1965 года "Свойства расширяющихся Вселенных". За нее отдали 767 тысяч долларов, что более чем в три раза превысило ожидаемую цену.
Вырученные средства будут переданы двум благотворительным организациям — фонду Стивена Хокинга и Ассоциации по борьбе с заболеваниями двигательного нейрона (Motor Neurone Disease Association).
Стивен Хокинг родился 8 января 1942 года в Оксфорде. В 1963 году ему диагностировали боковой амиотрофический склероз, спустя 22 года он потерял способность говорить. Хокинг стал одним из знаменитых физиков-теоретиков современности. Ученый скончался 14 марта 2018 года в своем доме в Кембридже.
Как мы писали, что английский физик Стивен Хокинг, скончавшийся в марте этого года, незадолго до смерти предсказывал, что в будущем появится раса суперлюдей, которые станут угрозой человечеству.
Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что 14 марта умер Стивен Хокинг – знаменитый британский физик, известный как один из лучших научных умов в мире. Ученый скончался в своем доме в Кембридже рано утром.
В 80-х годах Хокинг перенес тяжелое воспаление легких, из-за которого необходимо было сделать несколько операций. Тогда же была сделана и трахеотомия, после которой Стивен полностью перестал говорить, но продолжал свою научную деятельность. Мы собрали ТОП-10 лучших цитат ученого.