Инвестиции в образование могут быть эффективнее для безопасности, чем танк – Могерини
По мнению Могерини, в этом она видит устойчивую безопасность и мир
Обеспечение безопасности в современном мире требует "творческого сочетания" инструментов, включающего, помимо военных, экономическую помощь, защиту прав человека, расширение прав и возможностей молодежи и женщин, борьбу против климатических изменений, и это неполный список, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
"Давайте будем ясны: сегодня деньги, вложенные в гуманитарную помощь, устойчивое развитие, действия в области климата, защиту и поощрение прав человека, и даже иногда деньги, мобилизованные нашими торговыми соглашениями, – это все сегодня также инвестиции в безопасность и мир во всем мире", – сказала высокий представитель ЕС по иностранным делам, выступая в пятницу на Мюнхенской конференции по безопасности.
"В этом, я считаю, устойчивая безопасность и мир. Поскольку, чтобы противостоять угрозам безопасности в современном мире, инвестиции в образование и создание рабочих мест иногда могут быть более эффективными, чем наличие танка на поле боя", – считает Могерини.
Ранее мы писали, что главы европейской и американской дипломатии Федерика Могерини и Майк Помпео обсудили ряд важных международных вопросов, включая ситуацию в Украине.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Инвестиции в образование могут быть эффективнее для безопасности, чем танк – Могерини". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Встреча Помпео и Могерини в Брюсселе: обсуждали Украину
Ситуация в стране стала одним из вопросов, который был поднят главными дипломатами США и ЕС
Европарламент заслушает заявление Могерини о будущем ракетного договора
Муди отметила, что благодаря этому договору была усилена безопасность европейцев