Инвестиции в образование могут быть эффективнее для безопасности, чем танк – Могерини

По мнению Могерини, в этом она видит устойчивую безопасность и мир

Фото: AFP

Инвестиции в образование могут быть эффективнее для безопасности, чем танк – Могерини //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/2fa/56a/5c52fa56a1d51.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/2fa/56a/5c52fa56a1d51.jpg 2019-02-16T03:14:00+02:00 Евросоюз По мнению Могерини, в этом она видит устойчивую безопасность и мир

Обеспечение безопасности в современном мире требует "творческого сочетания" инструментов, включающего, помимо военных, экономическую помощь, защиту прав человека, расширение прав и возможностей молодежи и женщин, борьбу против климатических изменений, и это неполный список, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Давайте будем ясны: сегодня деньги, вложенные в гуманитарную помощь, устойчивое развитие, действия в области климата, защиту и поощрение прав человека, и даже иногда деньги, мобилизованные нашими торговыми соглашениями, – это все сегодня также инвестиции в безопасность и мир во всем мире", – сказала высокий представитель ЕС по иностранным делам, выступая в пятницу на Мюнхенской конференции по безопасности.

"В этом, я считаю, устойчивая безопасность и мир. Поскольку, чтобы противостоять угрозам безопасности в современном мире, инвестиции в образование и создание рабочих мест иногда могут быть более эффективными, чем наличие танка на поле боя", – считает Могерини.

Ранее мы писали, что главы европейской и американской дипломатии Федерика Могерини и Майк Помпео обсудили ряд важных международных вопросов, включая ситуацию в Украине.

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