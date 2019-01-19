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Инженеры оживили скелет существа, жившего 290 млн лет назад: видео

Сегодня, 04:44

Предок современных млекопитающих начал "ходить"

Инженеры оживили скелет существа, жившего 290 млн лет назад: видео //smm2.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/213/6ca/5c42136caa552.png //smm8.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/213/6ca/5c42136caa552.png Евросоюз Предок современных млекопитающих начал "ходить"

Исследователи из Берлинского университета имени Гумбольдта и Швейцарской высшей технической школы Цюриха создали робота на основе скелета животного, существовавшего еще до динозавров. Применив комплекс технологий, они привили ему походку древней рептилии. Об этом сообщает Naked science со ссылкой на журнал Nature.

Окаменелости Orabates pabsti нашли в карьере Бромакер (Германия) еще в 2000 году. Это существо интересовало ученых прежде всего из-за своего положения на древе эволюции. Они считают, что оно является одним из первых древних амниотов – позвоночных, характеризующихся наличием зародышевых оболочек. Из него в последующем развились млекопитающие. По оценкам ученых, первые амниоты появились 310 миллионов лет назад. Возраст использовавшегося в работе скелета оценивается в 290 миллионов лет.

Для воссоздания походки авторы не могли рассчитывать только на оставшиеся кости. Они использовали окаменевшие следы, которые принадлежали Orabates pabsti с длиной тела 90 сантиметров. Кроме того, они изучали существующих ящеров при помощи компьютерной томографии, чтобы оценить их походку. Для создания модели движений исследователи Берлинского университета обратились к сотрудникам Швейцарской высшей технической школы Цюриха.

Специалисты создали точные реплики костей с размерами один к одному, но в дальнейшем при сборке робота OroBOT слегка увеличили их масштаб. Все остальные детали распечатали на 3D-принтере с учетом предполагаемой массы животного.

После всей проделанной работы ученые пришли к выводу, что Orabates pabsti обладали более совершенным способом передвижения, чем считалось ранее. По их словам, ящеры скорее бегали, чем скользили по поверхности, что говорит об их способности отходить от воды дальше, чем предполагалось. Этот способ моделирования позволил авторам больше узнать о деталях передвижения древнего существа, поэтому они надеются применить такой же подход в будущем к иным животным, например динозаврам.

Ранее мы писали, что в Китае нашли скелет черепахи с клювом, возрастом 228 млн лет. Ученые отметили, что открытие стало невероятно важным, так как закрыло главный пробел в эволюции черепах.

Также сообщалось, что в США найден скелет детеныша тираннозавра. Выяснилось, что это окаменелые кости молодой особи, которая обитала около 67 миллионов лет назад.

Тем временем китайцы уверены, что нашли скелет дракона. Местные жители верят, что это настоящий скелет дракона, который когда-то жил в этих местах.

ученые, ящерица, скелет

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Источник:

metronews

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