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ИРА взяла на себя ответственность за рассылку взрывных устройств в Британии

Сегодня, 13:10

Yа железнодорожной станции "Ватерлоо", в аэропортах Хитроу и Сити были найдены взрывные устройства

Фото: AFP
ИРА взяла на себя ответственность за рассылку взрывных устройств в Британии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/792/89b/5c879289b8a15.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/792/89b/5c879289b8a15.jpg Евросоюз Yа железнодорожной станции "Ватерлоо", в аэропортах Хитроу и Сити были найдены взрывные устройства

Группировка, называющая себя Ирландской республиканской армией (ИРА), взяла на себя ответственность за рассылку по почте конвертов с самодельными взрывными устройствами, поступившими на прошлой неделе в аэропорты Лондона и Университет Глазго. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник, 12 марта, Скотленд-Ярдом.

"Полиции Лондона и полиции Шотландии известно о попытке взять на себя ответственность за рассылку устройств, которые были доставлены в три здания на территории Лондона, а также в Университет Глазго 5 и 6 марта. Заявление о взятии ответственности поступило 11 марта одному из североирландских СМИ. В нем использовалось известное кодовое слово. Утверждается, что ответственность берет на себя ИРА", – говорится в сообщении полиции, которая продолжает вести расследование инцидентов.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы британской столицы занялись расследованием обнаружения взрывных устройств, которые были обнаружены на трех крупнейших транспортных узлах Лондона.

Как сообщает Sky News, 5 марта на железнодорожной станции "Ватерлоо", а также в аэропортах Хитроу и Сити были найдены почтовые картонные коробки, в которых позже обнаружили самодельные взрывные устройства.

Бомбы успешно нейтрализовали, никто не пострадал, однако в Скотланд-Ярде допускают, что взрывустройства могли подкинуть и на другие объекты.

Напомним, на прошлой неделе в Киеве из Международного аэропорта "Киев" имени Сикорского ("Жуляны") эвакуировали пассажиров после сообщения о минировании из терминалов.

Также прошлым летом сообщалось, что по этой же причине из аэропорта Запорожья из-за угрозы взрыва экстренно были эвакуированы 95 человек.

Мы также писали о "минировании" Одесского аэропорта – после поступившего сообщения воздушную гавань обыскивали кинологи и саперы.

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Тег Великобритания, аэропорт, бомба, хитроу, ватерлоо

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Источник:

ТАСС

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