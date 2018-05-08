Иран и ЕС отказались выходить из ядерной сделки

Лондон, Берлин и Париж назвали сделку с Ираном важной для безопасности их стран

Президент Ирана Хасан Рухани прокомментировал решение США выйти из ядерного соглашения с Исламской Республикой. Во время телеобращения к нации он отказался считать сделку ничтожной и заявил, что продолжит придерживаться договоренностей с пятеркой посредников без Вашингтона.

Рухани пообещал, что Тегеран продолжит работу с остальными участниками сделки, и он уже поручил внешнеполитическому ведомству в течение ближайших недель провести переговоры по данному вопросу со странами Европы, Россией и Китаем. По его словам, "Тегеран выполнял обязательства ядерной сделки, США этого не делали никогда. Сегодня мы получили важный исторический опыт".

При этом иранский лидер отметил, что поручил ядерщикам быть готовыми в случае необходимости продолжить развитие ядерной промышленности без каких-либо ограничений.

Одновременно с Рухани выступила глава внешнеполитической службы Евросоюза Федерика Могерини. По ее словам, ЕС не последует за США в данном вопросе, а наоборот, призывает страны к исполнению обязательств по договору. "Европейский союз намерен реагировать в соответствии с собственными интересами безопасности и защищать собственные экономические интересы", — заявила Могерини.

Президент Франции Эммануэль Макрон также высказался по решению Трампа, заявив, что Франция, Германия и Великобритания сожалеют об шаге Вашингтона. По его словам, поступок президента США поставил под угрозу международный режим нераспространения ядерного оружия.

Ранее 8 мая Трамп заявил, что Вашингтон выходит из ядерной сделки с Ираном. Он пообещал ввести самый высокий уровень санкций в отношении Исламской Республики и пригрозил, что страны, которые продолжат сотрудничество с Ираном в обход американских санкций, столкнутся с "тяжелыми последствиями".

Ранее глава Белого дома дал срок до 12 мая на то, чтобы договориться с "европейской тройкой" о внесении изменений в иранскую ядерную сделку. В случае, если эти усилия не увенчаются успехом, Трамп пригрозил выйти из СВПД.

Не так давно премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обнародовал документы, подтверждающие, что Иран тайно продолжает ядерную программу.

Так же мы сообщали, что помощники Трампа наняли частное израильское агентство для сбора компромата на сотрудников администрации Барака Обамы, принимавших участие в подготовке соглашения с Ираном.