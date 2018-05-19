Иран начнет "ядерный шантаж" Европы в случае ее выхода из сделки

Сегодня, 13:02

Недавно президент США Дональд Трамп официально объявил о выходе США из ядерного соглашения

Фото: Fotolia
Фото: Fotolia

Иран планирует возвратиться к обогащению урана до 20-процентного уровня, если европейские посредники не смогут сохранить Совместный всеобъемлющий план действий после выхода США из сделки. Об этом заявил глава Организации атомной энергетики Ирана Али Акбар Салехи.

"Если другая сторона будет привержена взятым на себя обязательствам, мы так же будем им привержены. Наша политика заключается в том, чтобы ждать в течение нескольких недель и смотреть, что произойдет дальше. Перед нами есть выбор из многих возможностей – мы можем возобновить обогащение урана до 20%", – сказал он. 

Как известно, президент США Дональд Трамп официально объявил о выходе США из соглашения, а позже были расширены персональные санкции против Ирана. Такой шаг означает также введение запретительных мер против европейских компаний, ведущих коммерческую деятельность с Ираном.

При этом Иран и ЕС отказались выходить из ядерной сделки. Тегеран продолжит работу с остальными участниками сделки. В течение ближайших недель пройдут переговоры по данному вопросу со странами Европы, Россией и Китаем.
Иран, США, Европа, выход, шантаж, ядерная сделка
Источник:

Интерфакс

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