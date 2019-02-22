Ирландия представила "план спасения" на случай "жесткого" Brexit

Дублин разработал меры поддержки бизнеса и гарантии того, что граждане смогут получать медицинские и пенсионные выплаты в Британии

Фото: AFP

Ирландия представила "план спасения" на случай "жесткого" Brexit //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/01a/de8/5c701ade81bce.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/01a/de8/5c701ade81bce.jpg 2019-02-22T17:53:00+02:00 Евросоюз Дублин разработал меры поддержки бизнеса и гарантии того, что граждане смогут получать медицинские и пенсионные выплаты в Британии

Ирландское правительство обнародовало законопроект, главная цель которого – облегчить последствия так называемого "жесткого" Brexit, пишет Associated Press.

Теперь Кабинет министров страны будет добиваться ускоренного приятия данного законопроекта в парламенте, чтобы он был одобрен до 29 марта, когда Великобритании запланировала покинуть Евросоюз.

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По словам вице-премьера Ирландии Саймона Ковни, задача данной законодательной инициативы – "компенсировать плохие последствия беспорядочного Brexit", поскольку Ирландия столкнется с огромным экономическим ударом, если Лондон и Брюссель не достигнут соглашения.

"Я надеюсь, что нам никогда не придется использовать положения, изложенные в этом законодательном акте. Я надеюсь, что нам никогда не придется применять этот законопроект", – заявил 22 февраля Ковни.

В самом документе указаны меры поддержки ирландского бизнеса и гарантии того, что граждане смогут получать медицинские и пенсионные выплаты в Британии.

Напомним, что в январе британский парламент отклонил план выхода Соединенного Королевства из ЕС, согласованный премьером Терезой Мэй с Брюсселем.

Мы также писали, что британские власти протестировали маршрут разгрузки тяжелых грузовиков в случае "закупорки" на границе межу английским Дувром и французским Кале, если страна выйдет из ЕС без соглашения.

Также сообщалось, что королева Великобритании Елизавета II дала согласие на принятие законопроекта о выходе Великобритании из ЕС.

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