Ирландия представила "план спасения" на случай "жесткого" Brexit
Дублин разработал меры поддержки бизнеса и гарантии того, что граждане смогут получать медицинские и пенсионные выплаты в Британии
Ирландское правительство обнародовало законопроект, главная цель которого – облегчить последствия так называемого "жесткого" Brexit, пишет Associated Press.
Теперь Кабинет министров страны будет добиваться ускоренного приятия данного законопроекта в парламенте, чтобы он был одобрен до 29 марта, когда Великобритании запланировала покинуть Евросоюз.
По словам вице-премьера Ирландии Саймона Ковни, задача данной законодательной инициативы – "компенсировать плохие последствия беспорядочного Brexit", поскольку Ирландия столкнется с огромным экономическим ударом, если Лондон и Брюссель не достигнут соглашения.
"Я надеюсь, что нам никогда не придется использовать положения, изложенные в этом законодательном акте. Я надеюсь, что нам никогда не придется применять этот законопроект", – заявил 22 февраля Ковни.
В самом документе указаны меры поддержки ирландского бизнеса и гарантии того, что граждане смогут получать медицинские и пенсионные выплаты в Британии.
Напомним, что в январе британский парламент отклонил план выхода Соединенного Королевства из ЕС, согласованный премьером Терезой Мэй с Брюсселем.
Мы также писали, что британские власти протестировали маршрут разгрузки тяжелых грузовиков в случае "закупорки" на границе межу английским Дувром и французским Кале, если страна выйдет из ЕС без соглашения.
Также сообщалось, что королева Великобритании Елизавета II дала согласие на принятие законопроекта о выходе Великобритании из ЕС.
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