Исчезновение 15-летней Эмануэлы Орланди: Ватикан разрешил вскрыть две могилы на своей территории

Могилы вскроют 11 июля в присутствии членов семьи и юристов

Фото из открытых источников.

Ватиканский трибунал дал разрешение вскрыть две могилы на историческом Тевтонском кладбище в рамках расследования исчезновения Эмануэлы Орланди — дочери ватиканского подданного, пропавшей без вести более 30 лет назад. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении временного главы службы печати Святого престола Алессандро Джизотти.

"Решение принято в рамках одного из дел, открытых в связи с заявлением семьи Эмануэлы Орланди, тело которой может находиться на небольшом кладбище на территории Ватикана", — отмечается в сообщении. Согласно документу, могилы вскроют 11 июля в присутствии членов семьи и юристов.

В марте этого года газета "Коррьере делла сера" со ссылкой на адвоката семьи сообщала, что летом 2018 года родственники Орланди получили анонимную записку со словами: "Ищите там, куда указывает ангел". К посланию была приложена фотография статуи ангела на ватиканском кладбище, при этом он указывает на погребальную плиту, датируемую концом XIX века. В результате выяснилось, что захоронение открывалось по меньшей мере один раз, а дата установки статуи не соответствует той, что указана на плите.

История о бесследном исчезновении 22 июня 1983 года 15-летней Орланди, до сих пор не раскрытом, всплыла осенью прошлого года, когда на территории апостольской нунциатуры (посольства Святого престола при Итальянской республике) в Риме были обнаружены человеческие кости. Несмотря на то, что в историческом особняке, в котором диппредставительство находится с 1949 года, уже ранее делались подобные находки, СМИ немедленно предположили, что останки могут принадлежать девушке.

Главная версия, которая прорабатывалась следователями, касалась 15-летних Миреллы Грегори и Эмануэлы Орланди. Девушки исчезли в 1983 году с промежутком в шесть недель. Несмотря на то что эти два инцидента никогда официально не связывались, они считаются едва ли не самыми загадочными инцидентами в истории современной Италии.

Кроме того, журналисты предположили, что останки могут принадлежать жене хранителя, жившего в апостольской нунциатуре в 60-х годах прошлого века.

Впоследствии эти гипотезы не подтвердились, потому что анализ ДНК указал, что кости принадлежат мужчине, скончавшемуся с большой вероятностью до 1980 года.

Тевтонский некрополь был основан в VIII веке по приказу короля Карла Великого для погребения тевтонских рыцарей предположительно на том месте на Ватиканском холме, где при императоре Нероне в 67 году н. э. распяли святого Петра. Потом там хоронили немецких и голландских паломников, до сих пор там могут быть похоронены умершие в Риме паломники из стран Северной Европы. Последний раз сообщалось о захоронении в 2015 году 80-летнего фламандского бродяги, давно жившего на улицах Рима вблизи Ватикана.

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