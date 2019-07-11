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Исчезновение девочки в Ватикане: следователи вскрыли две могилы

11 июля, 19:53

Разгадать загадку 15-летней Эмануэлы Орланди, все равно, не удалось

Фото: Pixabay

Две могилы на Тевтонском кладбище в Ватикане, которые ранее разрешили открыть в поисках останков пропавшей более 30 лет назад 15-летней Эмануэлы Орланди, оказались пусты.

Орланди была дочерью ватиканского подданного, которая исчезла в 1983 году после занятий музыкой флейты в Консерватории Виктория. Ее пропажа считается одним из самых загадочных инцидентов в истории современной Италии.

"В ходе операции не было обнаружено никаких человеческих останков, ни погребальных урн", – заявил 11 июля временный глава службы печати Святого престола Алессандро Джизотти.

Для прояснения деталей следователи планируют изучить документы о работах, которые проводились на кладбище в конце XIX века и 60-70 годах XX века, добавил Джизотти.

Стоит отметить, что масла в огонь истории о пропавшей девушке подлил прошлогодний инцидент, когда на территории апостольской нунциатуры (посольства Святого престола при Итальянской республике) в Риме были обнаружены человеческие кости. Несмотря на то, что в историческом особняке, в котором диппредставительство находится с 1949 года, уже ранее делались подобные находки, СМИ немедленно предположили, что останки могут принадлежать девушке.

Кроме того, журналисты предположили, что останки могут принадлежать жене хранителя, жившего в апостольской нунциатуре в 60-х годах прошлого века.

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Тег Ватикан, кладбище, могила, останки

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Источник:

ТАСС

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