Ищут с тремя вертолетами: в Германии мужчина с луком и стрелами разоружил четырех копов

В поисках необычного подозреваемого полиция вот уже несколько часов проводит крупную операцию

В немецком городе Оппенау проходит крупная полицейская операция: копы разыскивают 31-летнего Ива Рауша, который утром 12 июля в местном лесу разоружил четырех правоохранителей и сбежал с их оружием. Инцидент произошел возле лесной хижины, где обитал мужчина. К счастью, никто не пострадал.

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Как сообщает издание Baden Online, беглец вооружен луком и стрелами. Также у него есть нож и пистолет. Его ищут более 100 полицейских, несколько патрульных автомобилей, три полицейских вертолета и специалист с тепловизором. Некоторые из местных офицеров вооружены защитными жилетами и шлемами.

На время поисков местному населению приказали не выходить из своих домов, а дороги в Оппенау заблокированы. В город также не пускают автомобили и мотоциклы.

По данным полиции, разыскиваемый Ив Рауш не имеет постоянного места жительства и уже несколько раз попадал в поле зрения полиции, в том числе из-за нарушения закона об оружии. Подозреваемый описан как худощавый мужчина ростом около 170 см, лысый, с бородой. Следователи предполагают, что он передвигается по лесу пешком. Поиски будут продолжаться до ночи.

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Ранее суд в Берлине приговорил к 12 годам тюрьмы мужчину, который смертельно ранил сына бывшего президента Германии. Суд также постановил, чтобы обвиняемый был помещен в психиатрическое отделение. Он зарезал доктора Фрица фон Вайцзеккера во время лекции в ноябре прошлого года.

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Следователи считают мотивом преступления "бессмысленную общую неприязнь обвиняемого" к семье фон Вайцзеккер. В связи с этим его поместили в психиатрическую больницу по причине "острого психического заболевания". До сих пор он не фигурировал в других преступлениях.

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