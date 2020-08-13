Испанцев атакует новый опасный вирус

В испанской Андалусии из-за вирусного менингоэнцефалита госпитализированы по меньшей мере 16 человек. Пять человек находятся в отделении интенсивной терапии.
Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном в среду на сайте департамента здравоохранения региона, передает ТАСС.
Отмечается, что в общей сложности было выявлено 18 случаев, однако в госпитализации двух человек не было необходимости.
По данным газеты ABC, заболевание может быть связано с укусами комаров вида aedes japonicus, которые также известны как азиатские кустарниковые москиты. Эти насекомые являются переносчиками вируса лихорадки Западного Нила.
Чтобы взять под контроль и избежать дальнейшего распространения заболевания, правительство Андалусии задействовало специальный протокол. Тем не менее оно не передается от человека к человеку.
Напомним, ранее в Саратском районе Одесской области с подозрением на сибирскую язву госпитализировали пять человек. Как выяснилось, попавшие в больницу жители одного из сел забили заболевшую корову и съели ее мясо.
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