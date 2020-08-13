Испанцев атакует новый опасный вирус

В испанской Андалусии из-за вирусного менингоэнцефалита госпитализированы по меньшей мере 16 человек. Пять человек находятся в отделении интенсивной терапии.

Реклама

Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном в среду на сайте департамента здравоохранения региона, передает ТАСС.

Отмечается, что в общей сложности было выявлено 18 случаев, однако в госпитализации двух человек не было необходимости.

По данным газеты ABC, заболевание может быть связано с укусами комаров вида aedes japonicus, которые также известны как азиатские кустарниковые москиты. Эти насекомые являются переносчиками вируса лихорадки Западного Нила.

В тренде Российские СМИ сообщили о возможной передаче "вагнеровцев" на родину

Чтобы взять под контроль и избежать дальнейшего распространения заболевания, правительство Андалусии задействовало специальный протокол. Тем не менее оно не передается от человека к человеку.

Реклама

Напомним, ранее в Саратском районе Одесской области с подозрением на сибирскую язву госпитализировали пять человек. Как выяснилось, попавшие в больницу жители одного из сел забили заболевшую корову и съели ее мясо.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама