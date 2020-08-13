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Испанцев атакует новый опасный вирус

13 августа, 04:03

Елена Вус Елена Вус

Все заболевшие проживают в провинции Севилья

В испанской Андалусии из-за вирусного менингоэнцефалита госпитализированы по меньшей мере 16 человек. Пять человек находятся в отделении интенсивной терапии.

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Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном в среду на сайте департамента здравоохранения региона, передает ТАСС.

Отмечается, что в общей сложности было выявлено 18 случаев, однако в госпитализации двух человек не было необходимости.

По данным газеты ABC, заболевание может быть связано с укусами комаров вида aedes japonicus, которые также известны как азиатские кустарниковые москиты. Эти насекомые являются переносчиками вируса лихорадки Западного Нила.

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Чтобы взять под контроль и избежать дальнейшего распространения заболевания, правительство Андалусии задействовало специальный протокол. Тем не менее оно не передается от человека к человеку.

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Напомним, ранее в Саратском районе Одесской области с подозрением на сибирскую язву госпитализировали пять человек. Как выяснилось, попавшие в больницу жители одного из сел забили заболевшую корову и съели ее мясо.

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Испания вирус комары лихорадка Западного Нила
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